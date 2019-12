Εγκαίνια την Παρασκευή για το ολοκαίνουργιο Da Zoors

Εγκαίνια έχει την Παρασκευή το new entry στον χώρο της μόδας στην Πάτρα, το ξεχωριστό Da Zoors. Με ήδη έντονη και επιτυχημένη διαδυκτιακή παρουσία (check out the e-shop www.dazoors.gr), το fashion brand που σχεδιάζει και παράγει όλα του τα προϊόντα στην Ελλάδα, αποκτά πλέον και φυσικό χώρο, σε ένα ιδιαίτερα καλαίσθητο κατάστημα στο κέντρο της Πάτρας, στην οδό Πατρέως 21.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου στις 19.30, κι όπως μαθαίνουμε, πολλές εκπλήξεις θα μας περιμένουν!

Be there!