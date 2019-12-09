Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΔ. ΜΠΑΖΙΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ) ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ ΜΠΑΖΙΟΥ, ΚΩΝ/ΝΑ ΝΙΚ. ΜΠΑΖΙΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΦΛΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΡΩΜΑΝΟΥ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΡΑΣΚΙΣΚΑΤΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΛΟΥΚΙΑ ΣΙΜΟΝΟΒΙΚΗ - ΚΟΡΔΟΠΑΤΗ
ΕΤΩΝ 72
Κηδεύουμε την Τρίτη 10 - 12 - 2019 και ώρα 2.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Πατρών
Η ταφή θα γίνει στο Α΄Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΩ ΣΙΜΟΝΟΒΙΚΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Παράκλησις όπως αντί στεφάνων να γίνουν καταθέσεις στον ΣΟΨΥ και στον Όμιλο Εθελοντών "Αγκαλιάζω".
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΓΓ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ
ΕΤΩΝ 58
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΑΓΓ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ,
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΗ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΕΖΟΣ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΤΣΗΣ,
ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ ΣΙΑΧΟΣ,
ΑΘΗΝΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΣΩΡΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 83
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΑΝΤΑΜΕΡΙ ΑΧΑΪΑΣ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΓΕΡΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΤΑΤΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΡΗΓ. ΚΟΡΔΑ
ΕΤΩΝ 59
Κηδεύουμε την Τρίτη 10-12-2019 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Κων/νου & Ελένης Αγριλιάς Δήμου Ερυμάνθου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Μαρία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ :
Γρηγόριος, Βασιλική, Ανδρέας, Άγγελος Κόρδας
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
Χριστίνα Κόρδα, Παναγιώτης & Αφροδίτη Κόρδα
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών
ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Διεύθυνση: Ιωνίας 64, Πάτρα 262 24
Τηλέφωνο: 261 032 5417.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ. ΔΕΛΗ
Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 11-12-2019 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΚΗΣ ΔΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΗΣ & ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΕΛΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ: ΛΙΛΙΑΝ & ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΝΙΚΟΣ & ΖΑΝΙΝ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΥΛΒΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------------------------