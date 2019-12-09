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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019
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Κηδείες

 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΔ. ΜΠΑΖΙΟ

ΣΥΝ/ΧΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟ

ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ) ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ ΜΠΑΖΙΟΥ, ΚΩΝ/ΝΑ ΝΙΚ. ΜΠΑΖΙΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΦΛΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΡΩΜΑΝΟΥ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΡΑΣΚΙΣΚΑΤΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας 

ΛΟΥΚΙΑ ΣΙΜΟΝΟΒΙΚΗ - ΚΟΡΔΟΠΑΤΗ

ΕΤΩΝ 72

Κηδεύουμε την Τρίτη 10 - 12 - 2019 και ώρα 2.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Πατρών

Η ταφή θα γίνει στο Α΄Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΩ ΣΙΜΟΝΟΒΙΚΗ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Παράκλησις όπως αντί στεφάνων να γίνουν καταθέσεις στον ΣΟΨΥ και στον Όμιλο Εθελοντών "Αγκαλιάζω".

*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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 ΚΗΔΕΙΑ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΓΓ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ

ΕΤΩΝ 58

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

 ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΑΓΓ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ,

ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΗ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΕΖΟΣ,

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΤΣΗΣ,

ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ ΣΙΑΧΟΣ,

ΑΘΗΝΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΣΩΡΑΣ

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]  

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ΚΗΔΕΙΑ

 

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 ΕΤΩΝ 83

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ  10-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΑΝΤΑΜΕΡΙ ΑΧΑΪΑΣ.

 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΓΕΡΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ,

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΤΑΤΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ 

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]  

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ  ΓΡΗΓ.  ΚΟΡΔΑ

ΕΤΩΝ 59

 Κηδεύουμε την  Τρίτη 10-12-2019 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Κων/νου & Ελένης Αγριλιάς Δήμου Ερυμάνθου.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Μαρία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ :

Γρηγόριος, Βασιλική, Ανδρέας, Άγγελος Κόρδας

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

Χριστίνα Κόρδα, Παναγιώτης & Αφροδίτη Κόρδα 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ     

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών

ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διεύθυνση: Ιωνίας 64, Πάτρα 262 24

Τηλέφωνο: 261 032 5417.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ. ΔΕΛΗ

Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 11-12-2019 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΚΗΣ ΔΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΗΣ & ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΕΛΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ: ΛΙΛΙΑΝ & ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΝΙΚΟΣ & ΖΑΝΙΝ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΥΛΒΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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