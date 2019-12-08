Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 9 και την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΞΥΡΑΦΑ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9/12/2019 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΞΥΡΑΦΑ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΞΥΡΑΦΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΔΩΡΑ & ΝΙΚΟΣ ΓΙΟΧΑΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ,
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΞΥΡΑΦΑ,ΘΕΝΗ ΞΕΝΟΥ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚ. ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ
ΕΤΩΝ 85
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9/12/2019 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΒΙΟΛΕTΤΑ & ΝΙΚΟΣ ΠOΜΩΝΗΣ,
ΑΝΤΩΝΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΥΔΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ
ΜΑΡΙΑ,ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΟΝΑΞΗ,
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΧΗΡΑ) ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΝΑΞΗ,
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΧΗΡΑ) ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΝΑΞΗ,
ΓΕΩΡΓΙΑ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓ. ΑΡΓΥΡΗ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΧΗΡΑ) ΑΝΔΡ. ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΛΟΥΚΙΑ ΣΙΜΟΝΟΒΙΚΗ - ΚΟΡΔΟΠΑΤΗ
ΕΤΩΝ 72
Κηδεύουμε την Τρίτη 10 - 12 - 2019 και ώρα 2.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Πατρών
Η ταφή θα γίνει στο Α΄Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΩ ΣΙΜΟΝΟΒΙΚΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Παράκλησις όπως αντί στεφάνων να γίνουν καταθέσεις στον ΣΟΨΥ και στον Όμιλο Εθελοντών "Αγκαλιάζω".
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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