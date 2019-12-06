Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΔΙΟΝΥΣΙΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΠΕΦΤΙΚΟΓΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΕΤΩΝ 90
Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 7-12-2019 & ώρα 12 μες. Από τον ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΜΗ (χήρα) ΣΤΑΜ. ΠΕΦΤΙΚΟΓΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 66
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 7-12-2019 & ώρα 2.30 μ.μ. από τον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δρεπάνου
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΟΛΓΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ (χήρα) ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΛΑΜΠΡΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΑΘ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ-ΤΡΑΓΟΤΣΑΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 50)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΝΤΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΥΑΝΘΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών & μνημοσύνων "Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ" ΦΡΑΝΤΖΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πάτρα, Διεύθυνση: Πατρών Κλάους 15, Ανοιχτά όλο το 24ωρο.
Τηλέφωνο: 261 033 6825.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΝ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
{ΕΤΩΝ 77 }
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
& ΩΡΑ 12:30 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΚΑΤΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ,
ΗΛΙΑΣ & ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΝΕΣΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
www.vadarakis.com
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ΠΕΝΘΟΣ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΗΡ. ΑΝΔΡ. ΖΟΥΜΠΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ: ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ)
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΚΗΔΕΥΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 2 Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ
ΜΑΡΙΑ, ΕΛΕΝΗ
*Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
www.vadarakis.com
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ΠΕΝΘΟΣ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΝΑ ΧΗΡ ΝΙΚ. ΑΝΕΣΤΗ
{ΕΤΩΝ 83 }
ΚΗΔΕΥΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
& ΩΡΑ 12 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΥΧΑΙΝΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΣΤΗ,
ΕΦΗ & ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
www.vadarakis.com
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