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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019
Κοινοποίηση

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΔΙΟΝΥΣΙΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΠΕΦΤΙΚΟΓΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΕΤΩΝ 90

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 7-12-2019 & ώρα 12 μες. Από τον ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΜΗ (χήρα) ΣΤΑΜ. ΠΕΦΤΙΚΟΓΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 66

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 7-12-2019 & ώρα 2.30 μ.μ. από τον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δρεπάνου

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΟΛΓΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ (χήρα) ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΛΑΜΠΡΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΑΘ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙA

 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ-ΤΡΑΓΟΤΣΑΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 50)

 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΝΤΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΥΑΝΘΙΑ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ  

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ         ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο τελετών & μνημοσύνων "Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ" ΦΡΑΝΤΖΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πάτρα, Διεύθυνση: Πατρών Κλάους 15, Ανοιχτά όλο το 24ωρο.

Τηλέφωνο: 261 033 6825.

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 ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΝ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

{ΕΤΩΝ 77 }

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

& ΩΡΑ 12:30 ΠΜ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ

 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΚΑΤΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ,

ΗΛΙΑΣ & ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ,

ΒΑΝΕΣΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ                                ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
www.vadarakis.com

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ΠΕΝΘΟΣ

 
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΗΡ. ΑΝΔΡ. ΖΟΥΜΠΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

 

(ΕΤΩΝ: ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ)

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ

ΚΗΔΕΥΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 2 Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

 ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΟΙ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ

ΜΑΡΙΑ, ΕΛΕΝΗ

*Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
www.vadarakis.com

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ΠΕΝΘΟΣ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΝΑ  ΧΗΡ ΝΙΚ. ΑΝΕΣΤΗ

 

{ΕΤΩΝ 83 }

ΚΗΔΕΥΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

& ΩΡΑ 12 ΠΜ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΥΧΑΙΝΩΝ

 

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΣΤΗ,

ΕΦΗ & ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ,

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ

 

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ               Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ

                   

  ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
www.vadarakis.com

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