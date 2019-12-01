Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΖΥΛΔΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΤΙΝΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΖΥΛΔΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΣ. ΚΑΛΑΠΟΔΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΤΩΝ 81
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΑ ΚΑΛΑΠΟΔΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΓΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΥΛΕΙΟΥ ΕΥΓΗΡΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΓΕΡΑΣ. MΗΤΡΑΚΗ
ΕΤΩΝ 87
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΤΡΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΑΚΗ, ΣΟΦΙΑ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΑΛΑΓΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΑΚΗΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ χήρα ΝΙΚΗΦ. ΣΠΙΝΟΥ, ΑΘΗΝΑ χήρα ΧΑΡ. ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ χήρα ΣΤΥΛ. ΜΗΤΡΑΚΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ χήρα ΔΗΜ. ΜΗΤΡΑΚΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟ ΜΑΣ
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΝΙΚ. ΣΑΡΑΜΠΕΛΑ
ΤΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟ Ι.Ν.
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ
ΕΤΩΝ 86
ΕΚΔΗΜΗΣΑΝΤΑ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 7.30 Π.Μ
Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΡΑΜΠΕΛΑ,
ΟΛΓΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΕΛΗΣ,
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΛΕΩΝΙΔΑΣ,
ΤΥΧΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΦΩΤ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-12-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΕΡΜΕΛΑ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΛΙΝΤΑ ΜΕΡΜΕΛΑ,
ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΗΡΑ ΑΛΕΞ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,ΦΩΤΙΟΣ,
ΝΑΤΑΛΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΤΩΝ 100
Θανούσα κηδεύουμε τη Δευτέρα 2-12-2019 & ώρα 3 μ.μ. από τον ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Παραλίας Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο νεκροταφείο Παραλίας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΑΛΕΞ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΙΩΑΝΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΙΧΑΗΛ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ ΧΑΡ. ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 68
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 3-12-2019 & ώρα 3 μ.μ. από τον ιερό Ναό Αγίων Α’ Δημοτικό νεκροταφείο Πατρών
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΟΥΛΗΣ)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ, ΕΥΑΝΘΙΑ & ΑΛΙΣ ΚΟΥΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ & ΝΙ9ΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΙΩΑΝΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΧΑΡΑ, ΒΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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