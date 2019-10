Ο Up Fm του Πανεπιστημίου Πατρών έκλεισε τα 16!

Με βασικό σλόγκαν «εδώ ακούς τα πάντα» ο UP FM, το ραδιόφωνο του Πανεπιστημίου Πατρών εκπέμπει δυναμικά και τη νέα ακαδημαική περίοδο. Ένα διαφορετικό ραδιόφωνο που προωθεί ειδήσεις, θέματα και προβληματισμούς της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και εκλαϊκευμένες εκπομπές για την υγεία, το περιβάλλον, την παιδεία, με ποιοτικές μουσικές εκπομπές, πολιτιστικά σχόλια και συνεντεύξεις από διάφορους φορείς της πόλης, με σκοπό να προβάλλει το ακαδημαϊκό ίδρυμα και τις δυνατότητές του σε όλη την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και ακόμα παραπέρα μέσω της μετάδοσής του από το διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://upfm.upatras.gr/.

Η δημιουργία ραδιοφωνικού σταθμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών αποφασίστηκε το 2002, όπως θυμίζει η ανακοίνωση της Πρυτανείας. Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός ονομάστηκε «Δίαυλος Πανεπιστημίου Πατρών UP FM» από τα αρχικά του University of Patras και η πρώτη εκπομπή του έγινε στις 10 Ιουνίου 2003. Έκτοτε, και με τη στήριξη των πρυτανικών αρχών, λειτουργεί ο ραδιοφωνικός σταθμός UP FM, με την εθελοντική συμμετοχή φοιτητών και μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, οι οποίοι διαθέτουν αγάπη και μεράκι για το ζωντανό ποιοτικό ραδιόφωνο.

Αφιέρωμα στο Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Πατρών δημοσίευσε πρόσφατα στις 20/10/2019, η εφημερίδα «Πελοπόννησος» με τίτλο: «Εκπέμποντας από τη συχνότητα του UPFM 103,7».