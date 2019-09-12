Κηδείες που θα γίνουν την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΣΩΤ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΨΥΧΟΛΟΓΟ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΤΩΝ 39
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-9-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΡΙΣΗΙΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ COLIN MAY
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΣΩΤΗΡΙΑ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΕΈΝΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 84
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΕΡΑΣΚΕΥΗ 13-9-19 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΦΕΡΕΑΝΘΗ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΗΡΑ ΣΩΤ. ΠΡΟΓΚΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 74
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-9-19 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.30 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΠΟΛΥΞΕΒΗ (ΠΟΛΥ) ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΝΤΟΝΤΗ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-9-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ; ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑ ΝΤΟΝΤΗ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: Ε4ΛΛΗ ΧΗΡΑ ΚΙΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΘΕΩΝΗ ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΥ
ΕΤΩΝ 65
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-9-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΑΝΩ ΛΟΥΣΟΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
OI AΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΛΟΥΣΟΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
-----------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΑΝΑΣΤ. ΚΟΜΙΑΝΟΥ
(ΕΤΩΝ 94)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΩ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΝΝΑ ΚΟΜΙΑΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΜΙΑΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΣΠ. ΚΟΜΙΑΝΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448