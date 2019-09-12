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ΠΕΝΘΗ

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Κηδείες που θα γίνουν την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019

Κηδείες που θα γίνουν την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019
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Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΣΩΤ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΨΥΧΟΛΟΓΟ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΤΩΝ 39

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-9-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΡΙΣΗΙΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ COLIN MAY

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΣΩΤΗΡΙΑ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΕΈΝΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

ΕΤΩΝ 84

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΕΡΑΣΚΕΥΗ 13-9-19 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΦΕΡΕΑΝΘΗ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΗΡΑ ΣΩΤ. ΠΡΟΓΚΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 74

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-9-19 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.30 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΠΟΛΥΞΕΒΗ (ΠΟΛΥ) ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΝΤΟΝΤΗ

ΕΤΩΝ 92

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-9-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ; ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑ ΝΤΟΝΤΗ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: Ε4ΛΛΗ ΧΗΡΑ ΚΙΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΘΕΩΝΗ  ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΥ

ΕΤΩΝ 65

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  13-9-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΑΝΩ ΛΟΥΣΟΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

OI AΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ  ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΛΟΥΣΟΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected] 

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ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΑΝΑΣΤ. ΚΟΜΙΑΝΟΥ

(ΕΤΩΝ 94)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΩ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΝΝΑ ΚΟΜΙΑΝΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΜΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΣΠ. ΚΟΜΙΑΝΟΥ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ    ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

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