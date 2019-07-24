ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουλίου

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουλίου
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Κηδείες

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΑΚΗ

(ΕΤΩΝ 93)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

Ο ΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΑΚΗ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΝΑΓΑΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ

 

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.

Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ΄. 2610 336 825

Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448

 

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ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΒΑΧΑΡΙΚΟ

ΕΤΩΝ 72

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/7/2019 & ΩΡΑ 11 Π.Μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΕΡΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΧΑΡΙΚΟΥ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΧΑΡΙΚΟΥ,

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΟΣ,

ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΟΓΟΝΙΚΟΛΟΣ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ,ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ -  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,

ΓΙΑΝΝΗΣ,ΚΥΡΙΑΚΗ,ΣΟΦΙΑ – ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΠΑΙΣΙΑ

 

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ                          

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ              

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

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