Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουλίου

Κηδείες
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΑΚΗ
(ΕΤΩΝ 93)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΑΚΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΝΑΓΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.
Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ΄. 2610 336 825
Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448
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ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΒΑΧΑΡΙΚΟ
ΕΤΩΝ 72
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/7/2019 & ΩΡΑ 11 Π.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΕΡΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΧΑΡΙΚΟΥ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΧΑΡΙΚΟΥ,
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΟΣ,
ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΟΓΟΝΙΚΟΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ,ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΓΙΑΝΝΗΣ,ΚΥΡΙΑΚΗ,ΣΟΦΙΑ – ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΠΑΙΣΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]