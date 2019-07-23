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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019
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Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΛΕΞ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

 ΕΤΩΝ 79

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-7-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΡΒΑΡΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,  ΑΡΕΤΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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