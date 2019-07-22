Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ - ΕΤΩΝ 63
ΘΑΝΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23/7/2019 & ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ . Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΟΙΤΙΚΩΝ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΩΤΙΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ - ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-7-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΧΑΙΝΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΥΧΑΙΝΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΥΣΗ & ΣΠΗΛΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΛΙΣΑΒΕΤ & ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΣΘ. ΣΑΜΑΡΑ – ΕΤΩΝ 85
Κηδεύουμε την Τρίτη 23/7/2019 & ώρα 12 μες. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Ά Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΜΑΡΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-7-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΩΤΗΡΙΑ χηρα ΑΘΑΝ. ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ χηρα ΝΙΚ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΣΩΤΗΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΡΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ χηρα ΔΙΟΝ. ΜΕΛΙΓΚΟΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]