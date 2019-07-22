ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 23 Ιουλίου 2019
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Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ  - ΕΤΩΝ 63

ΘΑΝΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23/7/2019 & ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ . Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΟΙΤΙΚΩΝ 

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΩΤΙΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ          

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟ  ΠΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ - ΕΤΩΝ 86 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-7-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΧΑΙΝΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΥΧΑΙΝΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ : ΧΡΥΣΗ & ΣΠΗΛΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΕΛΙΣΑΒΕΤ & ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΣΘ. ΣΑΜΑΡΑ – ΕΤΩΝ 85

Κηδεύουμε την Τρίτη 23/7/2019 & ώρα 12 μες. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Ά Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΜΑΡΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 86

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-7-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ  12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Ο ΥΙΟΣ  ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΩΤΗΡΙΑ χηρα ΑΘΑΝ. ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ χηρα ΝΙΚ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΣΩΤΗΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΡΟΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ χηρα ΔΙΟΝ. ΜΕΛΙΓΚΟΝΗ

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

 

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