Τα 10 πιο αγαπημένα τραγούδια της Disney

Η Disney εκτός από αγαπημένες ταινίες κινουμένων σχεδίων προσφέρει συναρπαστικές μελωδίες για μικρούς, αλλά και μεγάλους που παραμένουν παιδιά στην καρδιά.

Το βρετανικό site Play Like Mum, με βάση τα στατιστικά στοιχεία του Spotify συνέταξε μία λίστα με τα πιο αγαπημένα τραγούδια της Disney από το 2008, όταν δημιουργήθηκε η υπηρεσία ψηφιακής μουσικής.

Επτά από τα κορυφαία δέκα τραγούδια γράφτηκαν μετά το 2005 και υπάρχουν ορισμένες επιτυχίες της Disney που δεν είναι διαθέσιμες στο Spotify, οι οποίες δεν συμπεριελήφθησαν στον κατάλογο.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το "Let It Go" από την ταινία "Frozen" είναι στην κορυφή της λίστας με 289 εκατομμύρια αναπαραγωγές.

Τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια της Disney είναι

1. “ Let it go”, “ Frozen” 289 εκατομμύρια

2. “ How Far I’ll Go”, “ Moana” 205 εκατομμύρια

3. “ You’re Welcome”, “ Moana” 181 εκατομμύρια

4. “ Life Is A Highway”, “ Cars” 153 εκατομμύρια

5. “ Beauty And The Beast” 2017 148 εκατομμύρια

6. “ You’ll Be In My Heart”, “ Tarzan” 132 εκατομμύρια

7. “ A Whole New World”, “ Aladdin” 121 εκατομμύρια

8. “ Try Everything”, “ Zootopia” 119 εκατομμύρια

9. “ Love Is An Open Door”, “ Frozen” 113 εκατομμύρια

10. “ Under The Sea”, “ The Little Mermaid” 109 εκατομμύρια