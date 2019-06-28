ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019
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Κηδείες

 

 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΡΟΥΓΚΑΛΑ

ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-6-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 6.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΖΑΡΑΚΙ Δ. ΩΛΕΝΙΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΣΠΑΛΙΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΡΟΥΓΚΑΛΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΡΟΥΓΚΑΛΑ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΣΟΥΛΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΟΥΛΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΗΡΑ ΑΓΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΣΚΟΥΦΗ, ΑΡΕΤΗ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΓΑΛΑΝΗ, ΕΥΤΥΧΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ.

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ 

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ  

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙA

 ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΖΑΧ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 62)

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

 

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΙΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΜΠΙΤΣΙΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ & ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΚΟΝΔΥΛΩ ΓΚΑΒΕΡΑ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ     ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.

Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ΄. 2610 336 825

Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448

 

 

 

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