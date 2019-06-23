Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ. ΚΟΛΟΜΒΟΣ
.ΕΤΩΝ 74
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-6-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΛΟΜΒΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΑ ΚΟΛΟΜΒΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΡΑΦΑΕΛΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΡΑ ΔΙΑΜ. ΛΑΓΔΑΡΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-6-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΑ, ΛΥΔΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΤΩΝ 69
Κηδεύουμε τη Δευτέρα 26-06-2019 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΜΠΑΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΑΣΣΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ, ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΣΩΤ. ΠΙΕΡΡΟΥ
ΕΤΩΝ 91
Κηδεύουμε τη Δευτέρα 24-6-2019 ΚΑΙ ΏΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΜΑΣΤΡΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙΕΡΡΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ & ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΠΙΕΡΡΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ- ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛ. ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-6-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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