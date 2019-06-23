ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019
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Κηδείες

 ΚΗΔΕΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ. ΚΟΛΟΜΒΟΣ

.ΕΤΩΝ 74

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-6-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΛΟΜΒΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΑ ΚΟΛΟΜΒΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΡΑΦΑΕΛΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΡΑ ΔΙΑΜ. ΛΑΓΔΑΡΗ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 90

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-6-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΑ, ΛΥΔΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΤΩΝ 69

Κηδεύουμε τη Δευτέρα 26-06-2019 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΜΠΑΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΑΣΣΗΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ, ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΣΩΤ. ΠΙΕΡΡΟΥ

ΕΤΩΝ 91

Κηδεύουμε τη Δευτέρα 24-6-2019 ΚΑΙ ΏΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΜΑΣΤΡΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙΕΡΡΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ & ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΠΙΕΡΡΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ- ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛ. ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-6-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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