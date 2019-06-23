ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΠΕΝΘΗ

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Κηδείες που θα γίνουν την Κυριακή 23 και τη Δευτέρα 24 Ιουνίου

Κηδείες που θα γίνουν την Κυριακή 23 και τη Δευτέρα 24 Ιουνίου
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Κηδείες

 

ΚΗΔΕΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ

ΕΤΩΝ 72

ΚΗΔΕΥΟYΜE ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-6-201 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΑΤΑΣΣΑ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ:ΜΑΓΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΙΦΕΡΗΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Παράκλησις  αντί στεφάνων όπως γίνουν καταθέσεις στην «Κιβωτό του κόσμου».

ΑΡ. ΛΟΓ. EUROBANK: GR 3702601780000870100872073

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
 

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 97

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/06/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΡΗΝΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΑΨΑΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΝΙΚΟΣ & ΧΑΡΑ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

 

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

 

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

 

κιν 6932318103

 

fax 2610 340871

 

email [email protected]

 

 

ΚΗΔΕΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ. ΚΟΛΟΜΒΟΣ

.ΕΤΩΝ 74

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-6-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΛΟΜΒΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΑ ΚΟΛΟΜΒΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΡΑΦΑΕΛΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΡΑ ΔΙΑΜ. ΛΑΓΔΑΡΗ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 90

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-6-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΑ, ΛΥΔΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗs ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΤΩΝ 69

Κηδεύουμε τη Δευτέρα 26-06-2019 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΜΠΑΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΑΣΣΗΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ, ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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