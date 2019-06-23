Κηδείες που θα γίνουν την Κυριακή 23 και τη Δευτέρα 24 Ιουνίου

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΙΑΤΡΟΣ
ΕΤΩΝ 72
ΚΗΔΕΥΟYΜE ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-6-201 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΑΤΑΣΣΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ:ΜΑΓΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΙΦΕΡΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Παράκλησις αντί στεφάνων όπως γίνουν καταθέσεις στην «Κιβωτό του κόσμου».
ΑΡ. ΛΟΓ. EUROBANK: GR 3702601780000870100872073
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 97
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/06/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΡΗΝΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΑΨΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΝΙΚΟΣ & ΧΑΡΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
ΚΗΔΕΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ. ΚΟΛΟΜΒΟΣ
.ΕΤΩΝ 74
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-6-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΛΟΜΒΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΑ ΚΟΛΟΜΒΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΡΑΦΑΕΛΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΡΑ ΔΙΑΜ. ΛΑΓΔΑΡΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-6-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΑ, ΛΥΔΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗs ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΤΩΝ 69
Κηδεύουμε τη Δευτέρα 26-06-2019 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΜΠΑΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΑΣΣΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ, ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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