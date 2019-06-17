Κηδείες που θα τελεστούν την Τρίτη 18 και την Τετάρτης 19 Ιουνίου 2019

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
Τον Πολυαγαπημένο μας
ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟ
Ετών 33
Κηδεύουμε την Τρίτη 18-6-2019 και ώρα 5μμ από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νεράιδας Ηλείας
Οι γονείς του: Κων/νος και Μαρία
Τα αδέλφια του: Ανδρέας και Χρύσα
Οι θείοι
Οι εξάδελφοι
Ο ανιψιός του
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»: α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 97
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-6-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΦΕΒΡΩΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΕΕΓΟΝΗ ΤΟΥ: ΦΕΒΡΩΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΘΑΝ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΑΓ. ΒΟΖΩΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑ, ΜΑΡΙΑ ΑΝ. ΚΟΛΟΚΥΘΑ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΓΓ. ΚΟΛΥΠΕΡΑ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-6-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΛΥΠΕΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΕΣ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ,ΕΙΡΗΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 84
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-6-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΗΛΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΓΝ. ΛΑΔΑ
ΕΤΩΝ 83
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. Αγ. ΜΗΝΑ Β’ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΛΑΔΑ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΛΑΔΑ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΜΑΡΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Γραφείο Τελετών - Κηδειών – Μνημοσύνων. Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 3, Χαλκωματά, 262 22 Πάτρα Αχαΐας.