ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

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Κηδείες που θα τελεστούν την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019

Κηδείες που θα τελεστούν την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019
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Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 97

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-6-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΦΕΒΡΩΝΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΕΕΓΟΝΗ ΤΟΥ: ΦΕΒΡΩΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΘΑΝ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΑΓ. ΒΟΖΩΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑ, ΜΑΡΙΑ ΑΝ. ΚΟΛΟΚΥΘΑ.

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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