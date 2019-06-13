Κηδείες που θα τελεστούν την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟ ΑΝΤ. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-6-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΔΑΝΑ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/6/2019 & ΩΡΑ 11 Π.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΊΟΥ
ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΚΟΡΗ: ΜΑΡΙΑ (ΧΗΡΑ) ΘΕΟΔ. ΑΡΣΕΝΙΑΔΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΦΩΦΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΑΝΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΧΗΡΑ) ΔΗΜ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ,
ΜΑΡΘΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΥΖΥΓΟ,ΜΗΤΕΡΑ,ΓΙΑΓΙΑ,ΑΔΕΛΦΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΦΑΚΟΥ
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-6-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.30 Μ.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΡΓΥΡΗ ΘΕΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΦΑΚΟΥ,ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΦΑΚΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝOΣ ΤΗΣ : ΙΑΝ-ΘΑΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΒΙΟΛΛΕΤΑ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 66
Κηδεύεται την Παρασκευή 14-6-2019 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Μιντιλογλίου
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΟΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ 0χήρα) ΧΡ. ΤΖΟΥΝΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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