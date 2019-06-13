ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΠΕΝΘΗ

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Κηδείες που θα τελεστούν την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

Κηδείες που θα τελεστούν την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019
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Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΤΑΥΡΟ ΑΝΤ. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟ

ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-6-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΔΑΝΑ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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 ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/6/2019 & ΩΡΑ 11 Π.Μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΊΟΥ

ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΚΟΡΗ: ΜΑΡΙΑ (ΧΗΡΑ) ΘΕΟΔ. ΑΡΣΕΝΙΑΔΗ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΦΩΦΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΑΝΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΧΗΡΑ) ΔΗΜ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ,

ΜΑΡΘΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΥΖΥΓΟ,ΜΗΤΕΡΑ,ΓΙΑΓΙΑ,ΑΔΕΛΦΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

 ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΦΑΚΟΥ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-6-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.30 Μ.Μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΡΓΥΡΗ ΘΕΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΦΑΚΟΥ,ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΦΑΚΟΥ

Ο ΕΓΓΟΝOΣ ΤΗΣ : ΙΑΝ-ΘΑΝΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected] 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΒΙΟΛΛΕΤΑ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 66

Κηδεύεται την Παρασκευή 14-6-2019 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Μιντιλογλίου

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΟΤΣΗ

ΜΑΡΙΑ 0χήρα) ΧΡ. ΤΖΟΥΝΗ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΙΟΛΕΤΤΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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