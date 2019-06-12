Κηδείες που θα τελεστούν την Πέμπτη 13 και την Παρασκευή 14 Ιουνίου

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΩΚΡ. ΠΑΥΛΙΔΗ
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-6-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΑΤΟΛΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΥΛΙΔΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ - ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ -ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΝΤΑΣΚΑ
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-6-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.30 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ZΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΜΑΝΕΣΙ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ,
ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ,
ΙΟΥΛΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΑΘΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΘΕΟΔΩΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΣ,ΘΟΔΩΡΗΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/6/2019 & ΩΡΑ 11 Π.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΊΟΥ
ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΚΟΡΗ: ΜΑΡΙΑ (ΧΗΡΑ) ΘΕΟΔ. ΑΡΣΕΝΙΑΔΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΦΩΦΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΑΝΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΧΗΡΑ) ΔΗΜ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ,
ΜΑΡΘΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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