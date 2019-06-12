ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΠΕΝΘΗ

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Κηδείες που θα τελεστούν την Πέμπτη 13 και την Παρασκευή 14 Ιουνίου

Κηδείες που θα τελεστούν την Πέμπτη 13 και την Παρασκευή 14 Ιουνίου
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Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΩΚΡ. ΠΑΥΛΙΔΗ

 ΕΤΩΝ 86

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-6-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ  4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΑΤΟΛΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΥΛΙΔΗ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ - ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ -ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΝΤΑΣΚΑ

ΕΤΩΝ 90

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-6-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.30 Μ.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ZΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΜΑΝΕΣΙ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ,

ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ,

ΙΟΥΛΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΑΘΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,

ΘΕΟΔΩΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΣ,ΘΟΔΩΡΗΣ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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 ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/6/2019 & ΩΡΑ 11 Π.Μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΊΟΥ

ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΚΟΡΗ: ΜΑΡΙΑ (ΧΗΡΑ) ΘΕΟΔ. ΑΡΣΕΝΙΑΔΗ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΦΩΦΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΑΝΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΧΗΡΑ) ΔΗΜ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ,

ΜΑΡΘΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

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