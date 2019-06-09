ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019
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Κηδείες – Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΓΕΡΑΛΗ

ΕΤΩΝ 96

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΩΡΑ 3.30 ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΡΑΛΗ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΡΗ ΓΕΡΑΛΗ

ΕΛΛΗ ΚΑΙ ΠΑΝΟΣ ΛΕΝΤΖΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ, ΝΙΚΟΣ , ΕΥΑ, ΣΟΦΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ (ΛΟΛΑ) ΔΗΜ. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-6-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

 O ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΡΟΔΟΥΛΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΑΝΤΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΠΑΝΟΣ & ΛΥΝΝ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ

 ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

 *ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]mail.com

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜ. ΒΡΗ

ΕΤΩΝ 43

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10/6/2019 & ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Α. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ

Η ΘΥΓΑΤΕΡΑ  :  ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:

ΜΑΡΙΑ (ΧΗΡΑ) ΔΗΜ. ΒΡΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΙΡΗΣ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ                                      

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

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