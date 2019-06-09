Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

Κηδείες – Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΓΕΡΑΛΗ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΩΡΑ 3.30 ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΡΑΛΗ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΡΗ ΓΕΡΑΛΗ
ΕΛΛΗ ΚΑΙ ΠΑΝΟΣ ΛΕΝΤΖΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ, ΝΙΚΟΣ , ΕΥΑ, ΣΟΦΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΛΟΛΑ) ΔΗΜ. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-6-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
O ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΡΟΔΟΥΛΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΑΝΤΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΟΣ & ΛΥΝΝ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
*ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]mail.com
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜ. ΒΡΗ
ΕΤΩΝ 43
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10/6/2019 & ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Α. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ
Η ΘΥΓΑΤΕΡΑ : ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:
ΜΑΡΙΑ (ΧΗΡΑ) ΔΗΜ. ΒΡΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΙΡΗΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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