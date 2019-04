Πάτρα: Συναυλία της Ορχήστρας Δωματίου του Δημοτικού Ωδείου

«Η Ορχήστρα Δωματίου και οι νέοι Σολίστ του Δημοτικού Ωδείου Πατρών», ερμηνεύουν στις 21.00 το βράδυ της Τετάρτης 17 Απριλίου 2019, στο Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων», έργα Haydn, Mozart, Grieg, Bizet, Morricone.

Η συναυλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενότητας «Το ωδείο παρουσιάζει…», με σολίστ, τον Αλέξανδρο Κακαρούμπα (τσέλο) και τον Γιώργο Αθανασόπουλο (πιάνο). Διευθύνει ο Γιώργος Μαυρίδης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

J. HAYDN – Concerto for Cello & Orchestra

No.1, C Dur, Α’ μέρος

Σολίστ - Α. Κακαρούμπας

(τάξη Γιούρι Μπεσσόνοβ)

W. A. MOZART – Piano Concerto No.21

C Dur, K.467, Α’ μέρος.

Σολίστ- Γ. Αθανασόπουλος

(τάξη Σπύρου Τσελέντη)

E. GRIEG – “Peer Gynt”

(αποσπάσματα από την Σουίτα)

-Anitra’s Dance

-Solvejg’s Song

-In the Hall of the Mountain King

G. BIZET - “L’arlesienne”

(αποσπάσματα από την Σουίτα)

-Intermezzo

-Menuet

-Pastorale

-Farandole

E. MORRICONE – Κινηματογραφική Σουίτα.