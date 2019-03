To επιτυχημένo «Sex & The City» θα έχει τηλεοπτική συνέχεια!

Mπορεί να μη γυριστεί ποτέ η ταινία «Sex and the City 3» (και υπεύθυνη γι’ αυτό θεωρείται η ηθοποιός Κιμ Κατράλ), όμως ένα μεγάλο νέο «έσκασε» στις 28 Μαρτίου 2019 που χαροποίησε όσους και κυρίως όσες αγάπησαν με πάθος την θρυλική πλέον τηλεοπτική σειρά με την Κάρι και την γυναικοπαρέα της και φυσικά τον Mr. Big – Κρις Νοθ.

Η Κάντας Μπάσνελ (η δημοσιογράφος-συγγραφέας, πάνω στα άρθρα-διηγήματα της οποίας βασίστηκε το τηλεοπτικό χιτ «Sex and the City») υπέγραψε για να μεταφερθεί το επόμενο βιβλίο της «Is There Still Sex in the City?» σε τηλεοπτική σειρά από την Paramount Television.

Το «Is There Still Sex in the City?» φιλοδοξεί να απαντήσει στην ερώτηση του τίτλου του για γυναίκες που δεν είναι πια 30 χρονών. Η Μπάσνελ φιλοδοξεί να ρίξει το ίδιο έξυπνο, αστείο και βάρβαρα ειλικρινές φως στη dating καθημερινότητα των 50+ γυναικών, μια πολύ πιο δύσκολη και πολύπλοκη ηλικία, όπως γράφει το flix.gr.

«Δεν ήταν πάντα έτσι. Κάποτε, το να είσαι γυναίκα στα 50 σήμαινε απόσυρση, παραίτηση, σύνταξη, χόμπι, να περνάς χρόνο με φίλες παρόμοιας ηλικίας και ίδιων χαμηλών τόνων με σένα. Με λίγα λόγια, οι συνταξιούχες είχαν μόνο δύο πράγματα να κάνουν: να γερνούν και να παχαίνουν...».

«Δεν γυμνάζονταν. Δεν ξεκινούσαν νέες επιχειρήσεις ή περιπέτειες. Δεν μετακόμιζαν σε άλλες πολιτείες. Δεν έκαναν one night stands με άγνωστους. Δεν ξεκινούσαν τα πάντα από την αρχή. Όμως αυτό ακριβώς κάνουν σήμερα πολλές 50+ γυναίκες και μέσα από αυτή τη σειρά θα ακολουθήσουμε τις πολύπλοκες, πλούσιες, σύνθετες ιστορίες τους...»

Η σειρά θα γυριστεί και πάλι στην Νέα Υόρκη (με βάση το Upper East Side και το Village) αλλά κανείς δεν ξεκαθαρίζει κάτι βασικό: θα έχει ως βασική ηρωίδα την Κάρι Μπράντσοου και τις φίλες της; Θα πιάσει το νήμα από εκεί που το άφησε;

Πιθανώς, ο καυγάς της Κιμ Κατράλ με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ να μάς στερήσει αυτή τη φαντασίωση.