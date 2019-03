Από την Πέμπτη στην Πάτρα το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «Captive State – Πόλη υπό κατοχή»

Aυτή την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 κάνει πρεμιέρα στη χώρα μας και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ το φιλμ επιστημονικής φαντασίας «Captive State – Πόλη υπό κατοχή» σε σκηνοθεσία του Εγγλέζου δημιουργού Rupert Wyatt.

Η ταινία παίζεται ήδη εδώ και δέκα μέρες στις ΗΠΑ και έχει φτάσει σε εισπράξεις τα 5,5 εκατομμύρια δολάρια.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 109 λεπτά.

Παίζουν οι : Ashton Sanders, Vera Farmiga & ο John Goodman. Ο νεαρός μαύρος ηθοποιός Ashton Sanders είχε κάνει έναν από τους βασικούς ρόλους στο Οσκαρικό φιλμ "Moonlight" του Μπάρι Τζένκινς το 2017.

Σύνοψη:

Σε μία γειτονιά του Σικάγο, κοντά μία δεκαετία μετά την κατοχή από μία εξωγήινη δύναμη, “Η Πόλη υπό Κατοχή» εξερευνά τις ζωές και των δύο πλευρών των εμπλεκομένων: αυτών που συνεργάστηκαν με τις δυνάμεις κατοχής και αυτών που αντιστάθηκαν.

Ο 46χρονος Rupert Wyatt έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 2008 με το «The Escapist», με τους Μπράιαν Κοξ, Τζόζεφ Φάινς, Ντόμινικ Κούπερ που είχε πραγματοποιήσει την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου του Sundance στη Γιούτα. Το 2011 σκηνοθέτησε το blockbuster «Rise of the Planet of the Apes» που έφτασε σε εισπράξεις τα 481 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ