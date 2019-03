Πάτρα: Πιστοποίηση έλαβε το προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών όπως αναφέρει στο δελτίο Τύπου της Πρυτανείας, είναι στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα ότι το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση χορήγησε πιστοποίηση στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές του διαδικασίες, με βάση τις αρχές του προτύπου ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και με τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

Κατά τη διαδικασία Πιστοποίησης του ΠΠΣ συνεργάστηκαν η Διοίκηση του Ιδρύματος και η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) με τη διοίκηση και την ΟΜΕΑ της Ακαδημαϊκής Μονάδας. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτόπια επίσκεψη της επιτροπής εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό. Σημαντική ήταν η συμβολή των μελών ΔΕΠ, του προσωπικού, φοιτητών, ερευνητών, αποφοίτων και των κοινωνικών εταίρων του Τμήματος.

Συγχαρητήρια δίνονται σε όλους όσοι συνέδραμαν και εργάστηκαν με αφοσίωση για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΟ

Εμπνεύσου και σκέψου. Τι σημαίνει για εσένα Διαφορετικότητα; Βγάλε τη δική σου φωτογραφία για τη Διαφορετικότητα και ανέβασέ την στο instagram – μην ξεχάσεις πως πρέπει να έχεις δημόσιο προφίλ! Οι συμμετοχές ισχύουν μέχρι και 4 Απριλίου 2019.

Η απονομή των αναμνηστικών διπλωμάτων σε όλους τους συμμετέχοντες και φυσικά των δώρων στους 3 νικητές θα πραγματοποιηθεί στις 10 Απριλίου 2019 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, σε εκδήλωση αφιερωμένη στη Διαφορετικότητα.

Αναλυτικές πληροφορίες για το διαγωνισμό: εδώ

*Στο δελτίο Τύπου της Πρυτανείας τέλος γίνεται αναφορά στην Ημερίδα που διοργάνωσε το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας για την Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας και το Πρόγραμμα Copernicus, την Παρασκευή 22.3.2019 με ώρα έναρξης στις 11 το πρωί, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι φετινοί εορτασμοί σε όλο τον κόσμο έχουν ως αντικείμενο τον ρόλο του Ήλιου και της Γης στη δυναμική της ατμόσφαιρας και τα καιρικά φαινόμενα, υπό τον τίτλο «The Sun – The Earth– And the Weather».

Η παρακολούθηση της Ημερίδας ήταν ελεύθερη για το κοινό.