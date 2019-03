Έρχεται 4 Απριλίου 2019 το «Shazam!» με τον Ζάκαρι Λίβαϊ

Mαζί με την έξοδο του στις ΗΠΑ θα δούμε και στην Ελλάδα, την ταινία φαντασίας με κωμικά στοιχεία «Shazam!», διάρκειας 2 ωρών και 10 λεπτών. Ήδη το σχετικό διαφημιστικό πόστερ φιγουράρει στα Odeon Veso Mare στην Πάτρα.

Η ταινία θ’ αρχίσει να προβάλλεται από τις 4 Απριλίου 2019 στους κινηματογράφους.

Ο Ντέιβιντ Φ. Σάντμπεργκ (“Annabelle: Creation”) σκηνοθετεί τη νέα παραγωγή της New Line Cinema, την ταινία “Shazam!”. Πρωταγωνιστούν ο Ζάκαρι Λίβαϊ (του τηλεοπτικού “Chuck”) που ενσαρκώνει τον ομώνυμο σούπερ ήρωα της DC, μαζί με τον Άσερ Έιντζελ (TV “Andi Mack”) που παίζει τον Μπίλι Μπέιτσον και τον Μαρκ Στρονγκ (“Kingsman”) που έχει το ρόλο του σούπερ- κακού Δρ. Ταντέους Σιβάνα.

Παραγωγός είναι ο Πίτερ Σάφραν (“Aquaman,” “The Conjuring”, “Annabelle”).

Όλοι κρύβουμε μέσα μας έναν υπερήρωα μέσα μας, απλά χρειάζεται ένα ξόρκι για να τον κάνουμε να φανερωθεί. Ο Μπίλι Μπέιτσον (Angel), χάρη στην ευγενική «χορηγία» ενός αρχαίου μάγου, κάθε φορά που φωνάζει τη λέξη - SHAZAM! – μεταμορφώνεται από 14χρονο έφηβο στον ενήλικα σούπερ ήρωα Shazam (Λίβαϊ)! Ωστόσο, παρά το θεόρατο γεροδεμένο σώμα του, παραμένει μέσα του παιδί και όπως είναι φυσικό διασκεδάζει με την ενήλικη έκδοση του εαυτού του, κάνοντας ό, τι θα έκανε κάθε έφηβος που θα αποκτούσε ξαφνικά υπερδυνάμεις: σπάει πλάκα!

Μπορεί να πετάξει; Βλέπει με ακτίνες Χ; Μπορεί να ρίξει αστραπές με τα χέρια του; Μπορεί να απουσιάζει από τις εξετάσεις του σχολείου; Ο Shazam δοκιμάζει τα όρια των ικανοτήτων του με την χαρούμενη απερισκεψία ενός παιδιού. Αλλά θα χρειαστεί να μάθει να ελέγχει τις δυνάμεις του προκειμένου να μπορέσει να πολεμήσει τον σούπερ - κακό Δρ. Ταντέους Σιβάνα (Στρονγκ).

Στην ταινία “Shazam!” που αναμένεται να κάνει εμπορική επιτυχία, πρωταγωνιστούν επίσης οι Τζακ Ντίλαν Γκρέιζερ (“IT”) ως ο καλύτερος φίλος του Μπίλι και ένας από τους μεγαλύτερους φαν του σούπερ ήρωα, ο Φρέντι, μέλος της ανάδοχης οικογένειας που περιλαμβάνει την Μαίρη, την οποία παίζει η Γκρέις Φούλτον (“Annabelle: Creation”), την Ντάρλα, που παίζει η Φέιθ Χέρμαν (TV “This is Us”), τον Γιουτζίν, που ενσαρκώνει ο Ίαν Τσεν (TV “Fresh Off the Boat”) και τον Πέδρο, που παίζει ο Τζόβαν Άρμαντ (TV “Hawaii Five-O”). Ο Κούπερ Άντριους (TV “The Walking Dead”) και η Μάρτα Μίλαν (TV “Killer Women”) ενσαρκώνουν τους ανάδοχους γονείς Βίκτορ και Ρόζα Βάσκεθ, και ο υποψήφιος για Όσκαρ Ντζίμον Χουνσού (“Blood Diamond”) είναι ο Μάγος.

Το σενάριο είναι του Χένρι Γκέιντεν και βασίζεται σε μία ιστορία του ίδιου και του Ντάρεν Λέμκε. Ο Γκέιντεν εμπνέεται από το σύμπαν της DC, αλλά προσθέτει στην ταινία ένα ιδιαίτερο χιούμορ και πολλές οικογενειακές πινελιές. Ο ήρωας Shazam δημιουργήθηκε από τους Μπιλ Πάρκερ και Σ.Σ. Μπεκ. Διευθυντές παραγωγής της ταινίας είναι οι Κρίστοφερ Γκόντσικ, Τζέφρι Τσερνόφ, Ντουέιν Τζόνσον, Ντάνι Γκαρσία και Χίραμ Γκαρσία.

Η δημιουργική ομάδα του Σάντμπεργκ περιλαμβάνει τον διευθυντή φωτογραφίας της ταινίας "Annabelle: Creation", τον Μαξίμ Αλεξάντερ, την σκηνογράφο Τζένιφερ Σπενς, τον μοντέρ Μάικλ Άλερ και την σχεδιάστρια κοστουμιών Λέα Μπάτλερ.

Στην Ελλάδα η ταινία θα κυκλοφορήσει σε διανομή της Tanweer.