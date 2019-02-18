Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 19 και την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΣ. ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ  - ΕΤΩΝ 77

Κηδεύουμε την Τρίτη 19/2/2019 & ώρα 3:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δρεπάνου Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΑ (χήρα) ΘΕΟΔ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) ΚΩΝ. ΚΟΥΖΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΝ. ΣΟΥΓΛΕΡΗ – ΕΤΩΝ 90

Κηδεύουμε την Τρίτη 19/2/2019 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ι. Ν. Πέτρου και Παύλου Ρωμανού Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΘΗΝΑ (χήρα) ΠΑΝ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΣΟΥΓΛΕΡΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΟΥΓΛΕΡΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΓΛΕΡΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΟΥΓΛΕΡΗ, ΟΛΓΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ, ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ, ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ  ΜΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟ - ΕΤΩΝ 71

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ  20-2-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΔΗΜ.  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ , ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ: ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 18/02/2019 15:06

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/518783

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