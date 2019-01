VALENTINO COUTURE: «ΕΚΛΑΨΕ» Η ΣΕΛΙΝ ΝΤΙΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΔΗ ΣΤΑ ΜΑΥΡΑ ΜΑΝΕΚΕΝ

«You have given women back their beauty- Ξανάδωσες πίσω στις γυναίκες την ομορφιά τους» είπε στον εξαιρετικό σχεδιαστή του οίκου Valentino, Pier Paolo Piccioli, η pop diva και style icon Σελίν Ντιόν η οποία μάλιστα ξέσπασε σε δάκρυα στη θέα των μαγευτικών, νεορομαντικών φορεμάτων αλλά και επειδή τιμήθηκε η συμβολή των έγχρωμων μοντέλων στη μόδα.

Η 50χρονη καναδέζα τραγουδίστρια που κατέπληξε φέτος στην παριζιάνικη couture week με την γκαρνταρόμπα και την άψογη φυσική της κατάσταση έδειχνε πολύ συγκινημένη- όπως άλλωστε και άλλος κόσμος που τον «άγγιξε» το σόου.

Δεν ήταν μια συλλογή με σύγχρονη ματιά, αλλά μια ελεγεία στο τί σημαίνει υψηλή ραπτική και χειροποίητο. Όλα τα ρούχα ήταν για «χάζεμα». Ο ίδιος ο designer άλλωστε αποσαφήνισε πως δεν ήθελε να κάνει τίποτα μοντέρνο. Εμπνευσή του ήταν μια υπέροχη εικόνα του 1948: μια χαρακτηριστική φωτογραφία του θρυλικού Cecil Beaton με υπέρκομψες τουαλέτες Charles James.

Η 49χρονη αγέραστη καλλονή Ναόμι Κάμπελ έκλεισε υπερήφανα το σόου με μαύρη διαφάνεια που αποκάλυπτε το στήθος και την κοιλιά της καταλήγοντας σε βολάν και στο φινάλε έσμιξε με τα άλλα μαύρα μανεκέν που χρίστηκαν πρωταγωνίστριες της επίδειξης. Η Ναόμι ξαναπερπάτησε για τον Valentino μετά από 14 χρόνια και καταχειροκροτήθηκε.

Όμως και άλλα supermodels παρέλασαν: Νατάλια Βοντιάνοβα, Κάια Γκέρμπερ, Μαριακάρλα Μπόσκονο, Αλεκ Γουεκ. Και ήταν σαν ζωντανή φαντασίωση ενός vintage κήπου. Οι φουσκωτές φόρμες, τα ογκώδη βολάν, τα τρισδιάστατα λουλούδια, τα παιχνιδιάρικα μποά, οι υπερβατικές κουκούλες και τα ρομαντικά λουλουδένια εμπριμέ μετέφεραν το κοινό σε «άλλο κόσμο». Συζητήθηκε πολύ και το μακιγιάζ της διάσημης Πατ Μαγκαρθ που είχε φτερά-πέταλα γύρω από τα μάτια. Δείτε φωτο από την πασαρέλα και τη front row.