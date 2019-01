Πάτρα: Η Κινηματογραφική Λέσχη προβάλλει τη Δευτέρα τις "Στάχτες μιας Αγάπης"

Την Δευτέρα 28.1.2019 η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας θα προβάλλει στα Odeon Veso Mare μία ξεχωριστή ταινία από την Κίνα, ένα ρεαλιστικό γκανγκστερικό δράμα με τίτλο «Οι Στάχτες μιας Αγάπης», παραγωγής του 2018.

• Σκηνοθεσία - Σενάριο: Ζία Ζανγκέ

• Ηθοποιοί: Ζάο Τάο, Λιάο Φαν, Ξου Ζενγκ.

• Φωτογραφία: Ερίκ Γκοτιέ

• Μοντάζ: Ματιέ Λακλό, Λιν Ξουντόνγκ

• Μουσική: Λιμ Γιόνγκ

• Χώρα: Κίνα, Γαλλία (Έγχρωμη)

• Διάρκεια: 137 λεπτά.

• Πρώτη προβολή: 6.00 μμ.

• Δεύτερη προβολή: 8.15 μμ.

• Τρίτη προβολή: 10.30 μμ.

Διακρίσεις: 7 βραβεία και 11 υποψηφιότητες

- Υποψήφιο για Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών 2018

-Asia Pacific Screen Awards 2018, Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας

-Chicago International Film Festival 2018, 2 Βραβεία Γυναικείας Ερμηνείας και Βραβείο Σκηνοθεσίας

-Denver International Film Festival 2018, Βραβείο Kkzysztof Kieslowski

-International Cinematographers' Film Festival Manaki Brothers 2018, Χρυσή Κάμερα 300 στη Φωτογραφία

-International Cinephile Society Awards 2018 2 Βραβεία, Σκηνοθεσία και Γυναικεία Ερμηνεία

-11 Υποψηφιότητες.

Ποπ τραγούδια, μια ερωτική ιστορία και σύγκρουση της παράδοσης με τον μοντερνισμό σε μια υπέροχη ταινία.

Ένας Κινέζος μικρομαφιόζος δέχεται δολοφονική επίθεση από μια αντίπαλη συμμορία και σώζεται χάρη στη γενναία παρέμβαση της φιλενάδας του, η οποία καταδικάζεται σε πενταετή φυλάκιση για παράνομη οπλοχρησία. Όταν αποφυλακίζεται, όλα γύρω της έχουν αλλάξει και ο πρώην σύντροφός της έχει ξαναφτιάξει τη ζωή του.

Ο Ζία Ζανγκέ («Ακίνητες Ζωές») κρύβει έντεχνα μέσα σε ένα ρεαλιστικό γκανγκστερικό δράμα μια πρωτότυπη ερωτική ιστορία κι ένα σύνθετο πολιτικοκοινωνικό στοχασμό πάνω στη διαρκώς μεταλλασσόμενη σύγχρονη Κίνα.

Από το βραβευμένο στη Βενετία «Platform» (2000), το οποίο τον έκανε παγκόσμια γνωστό, ο Ζία Ζανγκέ (Χρυσό Λιοντάρι για τις «Ακίνητες Ζωές») κινηματογραφεί ανθρώπινες σχέσεις που προσπαθούν να αντισταθούν στο πέρασμα του χρόνου και στους –καπιταλιστικούς– πειρασμούς των νέων καιρών, σε μια παράλληλη πορεία με εκείνη της ίδιας της χώρας του, η οποία εκδυτικοποιείται ξέφρενα, ανεπιστρεπτί και με ακριβό τίμημα.

Όπως και στο «Πέρα Από τα Βουνά» (2015), λοιπόν, έτσι και η τελευταία του ταινία καλύπτει μια χρονική περίοδο που ξεκινάει από την αλλαγή της χιλιετίας και φτάνει στο σήμερα. Η εικόνα μιας Κίνας που μεταμορφώνεται, χωρίς κανείς να ξέρει το τίμημα που θα κληθεί να πληρώσει, αναδεικνύεται εδώ μέσα από μια ερωτική ιστορία, του μικρομαφιόζου Μπιν και της φιλενάδας του Κιάο, η οποία έχει ως χώρο εξέλιξης τον υπόκοσμο του «Τζιάν-γκου», των καινούργιων δηλαδή συμμοριών που αυτο-οργανώνονται και ξεφυτρώνουν διαρκώς κατά μήκος της χώρας.

Ο Ζανγκέ ξεκινά χρησιμοποιώντας οπτικό υλικό και τους χαρακτήρες από τις «Άγνωστες Απολαύσεις» (2002) και προχωρά στην τακτοποιημένη καθημερινότητα των Μπιν και Κιάο, η οποία αλλάζει άρδην όταν ο πρώτος δέχεται δολοφονική επίθεση από μια αντίπαλη συμμορία και σώζεται χάρη στη γενναία επέμβαση της συντρόφου του. Εκείνη παίρνει πάνω της την ευθύνη και καταδικάζεται σε πενταετή φυλάκιση για παράνομη οπλοχρησία, ενώ όταν αποφυλακιστεί, τίποτα γύρω της δεν είναι πλέον το ίδιο. Η πόλη της έχει εκμοντερνιστεί, οι Τζιάνγκου έχουν γίνει νόμιμοι επιχειρηματίες και ο πρώην σύντροφός της έχει ξαναφτιάξει τη ζωή του.

Ο Ζία Ζανγκέ κρύβει έντεχνα μέσα σε ένα ρεαλιστικό γκανγκ¬στερικό δράμα μια πρωτότυπη ερωτική ιστορία κι έναν σύνθετο πολιτικοκοινωνικό στοχασμό. Εστιάζει μεθοδικά στον αγώνα των ηρώων του να παραμείνουν πιστοί στον εαυτό τους, ο οποίος παρασύρεται από ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, και θέτει διακριτικά τα εύστοχα ερωτήματά του. Είναι πικρός, συγκινητικός, απαισιόδοξος και τρυφερός, ενώ ένα περαστικό... UFO αποδεικνύει πως διαθέτει και αντισυμβατικό κινηματογραφικό χιούμορ. - Χρήστος Μήτσης

Ο Ζία Ζανγκέ επιστρέφει στην προβληματική του χρόνου, της σύγκρουσης της παράδοσης με τον βίαιο εκμοντερνισμό, και στα ποπ τραγούδια, εδώ με οδηγό του μια γυναίκα που αγαπάει κι αυτός είναι ο μοναδικός της τρόπος να επιβιώνει.

Το ιδιοσυγκρασιακό σινεμά του Ζία Ζανγκέ, αυτό που τον ανέδειξε στον σπουδαιότερο ίσως Κινέζο σκηνοθέτη της γενιάς του, μοιάζει με τις ιστορίες που επανέρχονται συχνά στις ταινίες του.

Ιστορίες ανθρώπων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι ταυτόχρονα σε μια αχανή χώρα που αλλάζει μορφή πιο γρήγορα κι απ' όσο μπορούν να τη στηρίξουν τα θεμέλιά της, και παγιδευμένοι μέσα στις προσωπικές τους επιλογές. Από αυτές τις δύο αφετηρίες ξεκινούν παράλληλες διαδρομές που απλώνονται στο πέρασμα του χρόνου, δίνοντας την ευκαιρία σε έναν βαθιά πολιτικό σκηνοθέτη να αναλογιστεί ξανά και ξανά τη θέση των ηρώων του μέσα σε έναν βίαιο, σουρεαλιστικό, πολύ συχνά τρομακτικό κόσμο.

Η ιστορία στις «Στάχτες Μιας Αγάπης» ξεκινάει το 2001, σε μια αστική περιοχή μιας Κίνας που αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει πρόσωπο. Οι εργαζόμενοι στα ορυχεία, λίγο έξω από την πόλη, απεργούν, η κυβέρνηση χτίζει πόλεις - θεματικά πάρκα, οι ντόπιοι χορεύουν το «YMCA» των Village People στις ίδιες αχανείς πλατφόρμες που οι συμμορίες της πόλης ξεκαθαρίζουν τους ανοιχτούς λογαριασμούς τους και η Κιάο ανακαλύπτει πως ο Μπιν, ο άντρας που αγαπάει, είναι κάτι περισσότερο από ένας μικρομαφιόζος που καλείται να λύσει - συνήθως με ειρηνικό τρόπο - τις διαφορές των «χορηγών» του.

Ένα παράνομο όπλο θα σταθεί η αφορμή για τον Ζία Ζανγκέ να ενορχηστρώσει μια υπέροχη σκηνή που θα ζήλευε κάθε action director που σέβεται τον εαυτό του (και ο Τζον Γου) και μαζί η ευκαιρία για την Κιάο να αποδείξει την αγάπη της στον Μπιν.

Αυτό είναι μόνο το πρώτο μέρος και ο πρώτος χρόνος μιας ιστορίας που θα εκτυλιχθεί μέσα σε 16 χρόνια, δύο ακόμη μέρη και αρκετές εναλλαγές κινηματογραφικών τεχνικών (καθώς ο Ζία Ζανγκέ παίζει συνεχώς με το σινεμασκόπ και το ακαδημαϊκό τετράγωνο πλάνο, τα μονοπλάνα και τις εναέριες λήψεις), και θα βρει την Κιάο να έχει βγει από τη φυλακή με μοναδικό σκοπό να αναζητήσει τον Μπιν, σαν ο έρωτας να είναι ο μοναδικός λόγος για να την κάνει να συνεχίσει να ζει.

Ότι ξεκινάει σαν ένα ταξίδι αναζήτησης (ενός έρωτα, μιας ταυτότητας, μιας χώρας...) γίνεται γρήγορα, με άνεση και πείσμα, ένα φεμινιστικό μανιφέστο, καθώς η Κιάο θα γίνει μια υπερ-ηρωίδα που θα πρέπει να υπερνικήσει προκαταλήψεις, ατυχίες, μια κοινωνία που τη σέβεται μόνο όταν δεν υπερβαίνει την προκαθορισμένη θέση της γυναίκας μέσα στους αιώνες και μαζί τη μοναξιά της.

Ο Ζία Ζανγκέ θα την ακολουθήσει σε κάθε στάση του ταξιδιού της, όταν είναι έτοιμη να συγχωρέσει τον άντρα που την πρόδωσε, όταν θα αρνηθεί μια ευκαιρία για μια καινούργια ζωή, όταν θα τραγουδήσει δυνατά σε μια ποπ συναυλία για τον χαμένο ερωτά της, όταν θα πιστέψει στιγμιαία στους εξωγήινους (!) και όταν θα επιστρέψει πίσω στη συνοικία όπου την πρωτοσυναντήσαμε για να γίνει αυτή η γυναίκα που δεν ήθελε ποτέ.

«Όλοι όσοι καίγονται σε μεγάλη θερμοκρασία εξαγνίζονται», θα διαπιστώσει η Κιάο κοιτώντας ένα ηφαίστειο που κανείς δεν ξέρει αν είναι ενεργό ή όχι - δίνοντας έμπνευση στον Ζία Ζάνγκε για τον μεταφορικό τίτλο της ταινίας του. Σε μεγάλη θερμοκρασία θα καεί και η ίδια η Κιάο (η σύζυγος του Ζάνγκε, η εκπληκτική Ζάο Τάο), θέτοντας η ίδια πλέον τους κανόνες του παιχνιδιού, σε μια ταινία που αποκτά άλλοτε επικές διαστάσεις κι άλλοτε ανακαλύπτει την έννοια του έπους στη μορφή μιας προσωπικής saga.

Με στιγμές ποίησης, τρέλας, κινηματογραφικών ακροβασιών και συναισθηματικών εναλλαγών, ο Ζία Ζανγκέ δεν προτείνει κάτι περισσότερο απ' όσα γνωρίζαμε (και αγαπούσαμε) στο έργο του, αλλά με τον δικό του τρόπο ολοκληρώνει εδώ, στην πιο φιλόδοξη μέχρι σήμερα ταινία του, την προβληματική του πάνω στον σύγχρονο άνθρωπο, τη θέση του στον κόσμο και όλα όσα μερικές φορές αξίζει να χάσεις για να την κερδίσεις. - Μανώλης Κρανάκης

Ο σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος Zhangke Jia έχει γεννηθεί το 1970 στο Fenyang, Shanxi, στην Κίνα. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της Κίνας.

