Θα τα καταφέρει να προταθεί στα Όσκαρ ο Γ. Λάνθιμος - Δείτε τι έγραψαν οι New York Times

Ολοένα και πυκνώνουν τα δημοσιεύματα με τα προγνωστικά για τις ταινίες και καλλιτέχνες που θα καταφέρουν στις 22 Ιανουαρίου 2019 που θα ανακοινωθούν, να σκοράρουν υποψηφιότητα στα Όσκαρ, τα βραβεία της Αμερικανικής Κινηματογραφικής Ακαδημίας.

Σε ανάρτηση των πάντα έγκυρων New York Times, μεταξύ των ονομάτων με σοβαρές πιθανότητες να είναι στην 5άδα της διεκδίκησης στην κατηγορία της καλύτερης σκηνοθεσίας φιγουράρει και ο Έλληνας διεθνής πλέον κινηματογραφικός δημιουργός Γιώργος Λάνθιμος για την ταινία του «Η ευνοούμενη – The Favourite». Οι παράγοντες που τον ευνοούν και συνηγορούν υπέρ της πιθανής υποψηφιότητας του, σύμφωνα με το αναλυτικό κείμενο – ανάρτηση είναι ότι πέτυχε να κάνει την πιο προσιτή και «αποδεκτή» ταινία της έως τώρα καριέρας του χωρίς παράλληλα να θυσιάσει κάτι από το ξεχωριστό, προσωπικό και τόσο αναγνωρίσιμο πια στυλ του.

Ενάντια στην πιθανότητα να προταθεί ο Λάνθιμος των ταινιών “The Lobster” και “The Killing of a Sacred Deer” για το “The Favourite” αποτελεί το γεγονός ότι ίσως κάποια μέλη της Ακαδημίας να μην νιώσουν άνετα με τις avant-garde τάσεις του Λάνθιμου - Lanthimos και τελικά του στερήσουν την δυνατότητα να είναι υποψήφιος.

Μεταξύ των άλλων ονομάτων που φιγουράρουν ως πιθανά, σύμφωνα με τους New York Times είναι και ο Σπάικ Λι για το «BlacKkKlansman» (είχε παιχθεί στη 2η αίθουσα του Πάνθεον αρχές Οκτωβρίου του 2018), ο Adam McKay για το «Vice» που ξεκινά από την Πέμπτη 3/1 να παίζεται στην Πάτρα, ο Peter Farrelly για το «Πράσινο Βιβλίο - Green Book», ο Damien Chazelle για το «First Man», ο μαύρος σκηνοθέτης Ryan Coogler για το «Black Panther» και δύο γυναίκες, η Debra Granik για το «Leave No Trace» και η Marielle Heller για το «Can You Ever Forgive Me?» ενώ στους πιθανούς διεκδικητές είναι και ο μαύρος σκηνοθέτης Barry Jenkins για το «If Beale Street Could Talk» (21/2 στην Ελλάδα).

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ