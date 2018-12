ΤΙΤΑΝ: Ξεκινά στις 27 Δεκεμβρίου η περίοδος ανταλλαγής μετοχών

H Titan Cement International S.A. (εφεξής “TITAN Cement International”) έλαβε όλες τις απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις για την έναρξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης . Η Περίοδος Αποδοχής θα ξεκινήσει στις 27 Δεκεμβρίου 2018 και θα λήξει στις 25 Ιανουαρίου 2019.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών της TITAN Cement International στο Euronext Βρυξελλών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.») και στο Euronext Παρισίων αναμένεται να ξεκινήσει στις 31 Ιανουαρίου 2019 21 Δεκεμβρίου 2018 Σύμφωνα με το Νόμο 3461/2006, όπως τροποποιήθηκε (εφεξής ο «Νόμος»), στις 18 Οκτωβρίου 2018, η TITAN Cement International ανακοίνωσε την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής (εφεξής η «Δημόσια Πρόταση») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετοχών (εφεξής οι «Κοινές Μετοχές») και προνομιούχων μετοχών (εφεξής οι «Προνομιούχες Μετοχές» και από κοινού με τις Κοινές Μετοχές, οι «Μετοχές ΤΙΤΑΝ»), ονομαστικής αξίας €3,45 έκαστη, τις οποίες έχει εκδώσει η «Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ» (εφεξής η «ΤΙΤΑΝ»), έναντι νέων μετοχών εκπεφρασμένων σε Ευρώ που θα εκδοθούν από την TITAN Cement International (εφεξής οι «Μετοχές του Ανταλλάγματος») με σχέση ανταλλαγής μίας Μετοχής του Ανταλλάγματος για κάθε μία Μετοχή ΤΙΤΑΝ (εφεξής η «Σχέση Ανταλλαγής»).

1. Κανονιστικές Εγκρίσεις

Η TITAN Cement International ανακοινώνει ότι, κατόπιν: (α) της έγκρισης από την βελγική Αρχή Εποπτείας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (Financial Services and Markets Authority) του ενημερωτικού δελτίου που κατήρτισε και υπέβαλε η TITAN Cement International σε σχέση με τη δημόσια προσφορά των Μετοχών του Ανταλλάγματος και την εισαγωγή όλων των μετοχών της στο Euronext Βρυξελλών (εφεξής «Ενημερωτικό Δελτίο»), η οποία ελήφθη στις 4 Δεκεμβρίου 2018, και (β) της έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «ΕΚ») του πληροφοριακού δελτίου που κατήρτισε η TITAN Cement International σε σχέση με την Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το Νόμο (εφεξής «Πληροφοριακό Δελτίο»), η οποία ελήφθη στις 20 Δεκεμβρίου 2018, η TITAN Cement International έλαβε όλες τις κανονιστικές εγκρίσεις που απαιτούνται για την έναρξη της Περιόδου Αποδοχής (όπως ορίζεται κατωτέρω). Η HSBC France ενεργεί για την TITAN Cement International ως (i) αποκλειστικός σύμβουλός της σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου (ο «Σύμβουλος») και (ii) αποκλειστικός σύμβουλος εισαγωγής σε σχέση με τη δευτερογενή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση όλων των μετοχών της στο Χ.Α.

Επιπροσθέτως, η HSBC Bank plc (από κοινού με τον Σύμβουλο, η «HSBC») ενεργεί ως αποκλειστικός σύμβουλος εισαγωγής της TITAN Cement International για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση αυτών των μετοχών στο Euronext Βρυξελλών και Euronext Παρισίων. 2 Κατωτέρω παρατίθεται σύνοψη του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος των κύριων σταδίων της Δημόσιας Πρότασης: Ημερομηνία Γεγονός 27.12. 2018 Δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου και Έναρξη της Περιόδου Αποδοχής. 25.01. 2019 Λήξη της Περιόδου Αποδοχής. 28.01. 2019 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης. 30.01.2019 (ή περί την ημερομηνία αυτή) Παράδοση των Μετοχών του Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους. 31.01.2019 (ή περί την ημερομηνία αυτή) Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της TITAN Cement International στο Euronext Βρυξελλών, στο Χ.A. και στο Euronext Παρισίων. Μέχρι 26.04.2019 Καταληκτική ημερομηνία άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς από την TITAN Cement International. Μέχρι 29.04.2019 Καταληκτική ημερομηνία άσκησης του Δικαιώματος Εξόδου.

2. Περίοδος Αποδοχής

2.1 Η χρονική περίοδος εντός της οποίας οι κάτοχοι Μετοχών ΤΙΤΑΝ (εφεξής οι «Μέτοχοι») δύνανται να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση, υποβάλλοντας έγγραφη δήλωση αποδοχής (εφεξής η «Δήλωση Αποδοχής») σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Alpha Bank A.E. στην Ελλάδα (εφεξής η «Alpha Bank»), ξεκινά στις 27 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και εκπνέει στις 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 02:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) (εφεξής η «Περίοδος Αποδοχής»). 2.2 Εναλλακτικά, για διευκόλυνσή τους, οι Μέτοχοι που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση έχουν τη δυνατότητα, να εξουσιοδοτήσουν το χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (δηλ. την τράπεζα, την εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλου τύπου επιχείρηση επενδύσεων με την οποία συνεργάζονται), στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.»), στον οποίο είναι καταχωρημένες οι Μετοχές ΤΙΤΑΝ που κατέχουν, να προβεί στη συμπλήρωση, υπογραφή, κατάθεση ή διαβίβαση της Δήλωσης Αποδοχής προς την Alpha Bank και, γενικά, σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους.

3. Αντάλλαγμα

3.1 Η TITAN Cement International προσφέρει (i) μία Μετοχή του Ανταλλάγματος για κάθε μία Κοινή Μετοχή, και (ii) μία Μετοχή του Ανταλλάγματος για κάθε μία Προνομιούχο Μετοχή, οι οποίες, σε κάθε περίπτωση, προσφέρονται νόμιμα και έγκυρα εντός της Περιόδου Αποδοχής (εφεξής οι «Προσφερόμενες Μετοχές»). Οι Μετοχές του Ανταλλάγματος ενσωματώνουν το δικαίωμα σε μερίσματα, σε επιστροφές κεφαλαίου, σε διανομή διανεμητέων αποθεματικών ή σε άλλες διανομές στις οποίες δύναται να προβεί η TITAN Cement International μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του διακανονισμού της Δημόσιας Πρότασης. Αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, στις Μετοχές του Ανταλλάγματος και στα δικαιώματα των κατόχων Μετοχών του Ανταλλάγματος περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Η TITAN Cement International θα αναλάβει ακόμα την καταβολή των δικαιωμάτων υπέρ της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.»)., τα οποία 3 επιβάλλονται για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών στην TITAN Cement International σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Κωδικοποιημένης Απόφασης υπ' αριθμ. 1 (συνεδρίαση 223/28.1.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως ισχύει, τα οποία άλλως θα επιβάρυναν τους Αποδεχόμενους Μετόχους (όπως ορίζονται κατωτέρω). Αυτά τα δικαιώματα ανέρχονται σήμερα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας των Προσφερόμενων Μετοχών και υπολογίζονται σύμφωνα με την ως άνω διάταξη. Όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 19 Νοεμβρίου 2018 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στην ΤΙΤΑΝ Cement International με αντάλλαγμα Μετοχές του Ανταλλάγματος δεν υπόκειται στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9, παράγραφος 2 του Ν. 2579/1998 φόρο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και επιβάλλεται στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χ.A. (εφεξής ο «Φόρος Πωλήσεων») Αθηνών, καθώς η εν λόγω μεταβίβαση δε συνιστά πώληση σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη. Συνεπώς, Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που θα λάβουν Μετοχές του Ανταλλάγματος (ανεξάρτητα από το εάν τηρούνται μέσω του Euroclear Βελγίου ή του Σ.Α.Τ. μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ.) δεν θα υποχρεούνται να καταβάλουν το Φόρο Πωλήσεων. 3.2 Μέτοχοι, οι οποίοι αποδέχονται νόμιμα και έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και στη Δήλωση Αποδοχής (εφεξής οι «Αποδεχόμενοι Μέτοχοι»), θα δικαιούνται να επιλέξουν να λάβουν, για κάθε μία Προσφερόμενη Μετοχή, (i) μία Μετοχή του Ανταλλάγματος τηρούμενη σε λογιστική μορφή μέσω του Euroclear Βελγίου ή (ii) μία Μετοχή του Ανταλλάγματος τηρούμενη σε λογιστική μορφή στο Σ.Α.Τ. μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. 3.3 Επισημαίνεται ότι Αποδεχόμενος Μέτοχος που θα επιλέξει να λάβει τις Μετοχές του Ανταλλάγματος μέσω του Euroclear Βελγίου, ή ο χρηματοοικονομικός διαμεσολαβητής (τράπεζα, ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλη μορφή επιχείρησης επενδύσεων ή θεματοφύλακας) με τον οποίο συνεργάζεται αυτός ο μέτοχος, θα πρέπει να ενημερώσει, πριν από την ολοκλήρωση της Περιόδου Αποδοχής, το μέλος του Euroclear Βελγίου με το οποίο αυτός ο μέτοχος έχει άμεση ή έμμεση σχέση, για τη λήψη των Μετοχών Ανταλλάγματος στο Euroclear Βελγίου κατά το χρόνο ολοκλήρωσης του διακανονισμού της Δημόσιας Πρότασης. Εάν δεν έχει ούτως ενημερωθεί, ενδέχεται το εν λόγω μέλος να απορρίψει τη λήψη αυτών των μετοχών, ή να μην καταστεί εφικτή η παράδοσή τους σε αυτό το μέλος για λογαριασμό του οικείου Αποδεχόμενου Μετόχου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο οικείος Αποδεχόμενος Μέτοχος θα λάβει τις Μετοχές Ανταλλάγματος που θα δικαιούται σε λογιστική μορφή στο Σ.Α.Τ. μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ., δια της καταχώρισής τους στο λογαριασμό αξιών στο Σ.Α.Τ., όπου ήταν καταχωρημένες οι Προσφερόμενες Μετοχές.

3.4 Περαιτέρω, σε περίπτωση που Μέτοχος επιλέξει να λάβει Μετοχές του Ανταλλάγματος μέσω του Euroclear Βελγίου, αλλά δεν παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες ή τα απαιτούμενα έγγραφα προς το σκοπό αυτό στη Δήλωση Αποδοχής, ή οι παρασχεθείσες πληροφορίες και τα παρασχεθέντα έγγραφα είναι εσφαλμένες/εσφαλμένα ή ελλιπείς/ελλιπή, θα λάβει Μετοχές του Ανταλλάγματος σε λογιστική μορφή στο Σ.Α.Τ. μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ., οι οποίες θα παραδοθούν μέσω καταχώρισης στο λογαριασμό αξιών στο Σ.Α.Τ., όπου ήταν καταχωρημένες οι Προσφερόμενες Μετοχές. Το αυτό θα ισχύει είτε (α) εν τη απουσία οποιασδήποτε επιλογής στη Δήλωση Αποδοχής, είτε (β) σε περίπτωση δικαιούχων Κοινών Επενδυτικών Μερίδων ή συνδικαιούχων Μετοχών ΤΙΤΑΝ, που επέλεξαν να λάβουν Μετοχές του Ανταλλάγματος μέσω του Euroclear Βελγίου και δεν έχουν μεριμνήσει προσηκόντως για τη δυνατότητα παραλαβής τους, δηλαδή δια της έγκαιρης ενημέρωσης του μέλους του Euroclear Βελγίου, κατά τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 3.3, ή δεν παράσχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες ή τα απαιτούμενα έγγραφα προς το σκοπό αυτό στη Δήλωση Αποδοχής, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. 4 4. Πληροφοριακό Δελτίο - Ενημερωτικό Δελτίο 4.1 Από την 27 Δεκεμβρίου 2018 και καθόλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου θα διατίθενται δωρεάν σε όλα τα υποκαταστήματα της Alpha Bank στην Ελλάδα.

Επιπροσθέτως, το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή (i) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/deltia12minou), (ii) στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr/el/web/guest/companyprospectus), (iii) στην ιστοσελίδα της Alpha Bank (www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia) και (iv) στην ιστοσελίδα του Συμβούλου (www.business.hsbc.gr). Περαιτέρω πληροφορίες για τον τρόπο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης δύναται να ληφθούν μέσω της Alpha Bank κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Ελλάδα στο τηλέφωνο 210 3265511. 4.2 Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει συνταχθεί στα αγγλικά. Το Ενημερωτικό Δελτίο και μετάφρασή του στα ελληνικά θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.helex.gr/el/web/guest/companies-new-listings) και στην ιστοσελίδα της ΤΙΤΑN (www.titan.gr) συγχρόνως με τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου. Η αγγλική γλώσσα, στην οποία έχει συνταχθεί το Ενημερωτικό Δελτίο, υπερισχύει έναντι της ελληνικής μετάφρασής του σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δύο κειμένων. 5. Εισαγωγή στο Euronext Βρυξελλών, στο Χ.Α. και στο Euronext Παρισίων 5.1 Στις 3 Δεκεμβρίου 2018, το Συμβούλιο Εισαγωγών του Euronext (Euronext Listing Board) ενέκρινε την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της ΤΙΤΑΝ Cement International, συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών του Ανταλλάγματος, προς διαπραγμάτευση στις ρυθμιζόμενες αγορές του Euronext Βρυξελλών και του Euronext Παρισίων (εφεξής η «Εισαγωγή Euronext») υπό όρους. Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο μόνος εκκρεμής όρος αφορά την έκδοση των Μετοχών του Ανταλλάγματος και την πιστοποίηση αυτής δυνάμει συμβολαιογραφικής πράξης. Εφόσον εκπληρωθεί αυτό ο όρος, το Euronext Βρυξελλών θα είναι η κύρια αγορά διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΤΙΤΑΝ Cement International και οι συναλλαγές επί αυτών των μετοχών που θα διενεργούνται στο Euronext Βρυξελλών θα εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται μέσω του Euroclear Βελγίου.

Ομοίως, συναλλαγές επί μετοχών της ΤΙΤΑΝ Cement International που θα διενεργούνται στο Euronext Παρισίων θα εκκαθαρίζονται μέσω του Euroclear Βελγίου. 5.2 Η ΤΙΤΑΝ Cement International έχει επίσης καταθέσει αίτηση για τη δευτερογενή εισαγωγή των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., υπό την επιφύλαξη της λήψης της αναγκαίας έγκρισης εισαγωγής.

6. Αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης αναμένεται να ανακοινωθούν στις 28 Ιανουαρίου 2019 και η παράδοση των Μετοχών του Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30 Ιανουαρίου 2019 ή περί την ημερομηνία αυτή, υπό την επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου

7. 7. Προϋπόθεση και Αίρεση

7.1 Όπως αναφέρεται στο Πληροφορικό Δελτίο, η διατήρηση της ισχύος της Δημόσιας Πρότασης προϋποθέτει ότι, κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, θα έχουν προσφερθεί νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα τουλάχιστον (i) 69.357.212 Κοινές Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 90% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της TITAN, και (ii) 6.812.064 Προνομιούχες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 90% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου της TITAN (εφεξής από κοινού ο «Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών»). Επιπλέον, η Δημόσια Πρόταση τελεί υπό την αίρεση της έκδοσης των Μετοχών του Ανταλλάγματος και της πιστοποίησης αυτής δυνάμει συμβολαιογραφικής πράξης (εφεξής η «Αίρεση»). 5 7.2 Εάν (i) δεν ικανοποιηθεί ή αρθεί η ως άνω προϋπόθεση του Ελάχιστου Αριθμού Μετοχών κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ή/και (ii) δεν πληρωθεί η Αίρεση, η Δημόσια Πρόταση θα καταστεί αυτοδικαίως ανενεργή, δηλαδή δεν θα παράγει έννομα αποτελέσματα, και όλες οι Προσφερθείσες Μετοχές θα επιστραφούν στους κατόχους τους. 8. Δικαίωμα Εξαγοράς - Δικαίωμα Εξόδου 8.1 Εάν, κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, θα έχει προσφερθεί νόμιμα και έγκυρα στην TITAN Cement International τουλάχιστον ο Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών: (α) η TITAN Cement International θα ασκήσει το δικαίωμά της να απαιτήσει από: (i) όλους τους εναπομείναντες κατόχους Κοινών Μετοχών τη μεταβίβαση όλων των Κοινών Μετοχών τους με αντάλλαγμα, κατ’ επιλογήν του οικείου κατόχου, είτε μία Μετοχή του Ανταλλάγματος για κάθε μία Κοινή Μετοχή, είτε ποσό σε μετρητά για κάθε μία Κοινή Μετοχή, ίσο με €21,05 (εφεξής το «Αντάλλαγμα σε Μετρητά Κοινής Μετοχής»), και (ii) όλους τους εναπομείναντες κατόχους Προνομιούχων Μετοχών τη μεταβίβαση όλων των Προνομιούχων Μετοχών τους με αντάλλαγμα, κατ’ επιλογήν του οικείου κατόχου, είτε μία Μετοχή του Ανταλλάγματος για κάθε μία Προνομιούχο Μετοχή, είτε ποσό σε μετρητά για κάθε μία Προνομιούχο Μετοχή, ίσο με €17,65 (εφεξής το «Αντάλλαγμα σε Μετρητά Προνομιούχου Μετοχής» και από κοινού με Αντάλλαγμα σε Μετρητά Κοινής Μετοχής, το «Αντάλλαγμα σε Μετρητά»), σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/2013 της ΕΚ (εφεξής το «Δικαίωμα Εξαγοράς»), και (β) η TITAN Cement International θα υποχρεούται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές ΤΙΤΑΝ που θα της προσφερθούν εντός περιόδου τριών μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης: (i) είτε χρηματιστηριακά έναντι καταβολής του Ανταλλάγματος σε Μετρητά Κοινής Μετοχής αναφορικά με τις Κοινές Μετοχές, ή του Ανταλλάγματος σε Μετρητά Προνομιούχου Μετοχής αναφορικά με τις Προνομιούχες Μετοχές, (ii) είτε σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, διά της παράδοσης Μετοχών του Ανταλλάγματος βάσει της Σχέσης Ανταλλαγής, σε κάθε περίπτωση κατ’ επιλογή των οικείων μετόχων της ΤΙΤΑΝ, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την απόφαση 1/409/2006 της ΕΚ (εφεξής το «Δικαίωμα Εξόδου»). Το Αντάλλαγμα σε Μετρητά πληροί τα κριτήρια του εύλογου και δίκαιου ανταλλάγματος για κάθε σχετική κατηγορία Μετοχών ΤΙΤΑΝ, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Πληροφοριακό Δελτίο.

8.2 Σε περίπτωση που, στο πλαίσιο του Δικαιώματος Εξαγοράς ή του Δικαιώματος Εξόδου, Μέτοχος δεν προβεί σε οποιαδήποτε επιλογή, ή επιλέξει να λάβει Μετοχές του Ανταλλάγματος μέσω του Euroclear Βελγίου, αλλά δεν παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες ή τα απαιτούμενα έγγραφα προς το σκοπό αυτό, ή οι παρασχεθείσες πληροφορίες και τα παρασχεθέντα έγγραφα είναι εσφαλμένες/εσφαλμένα ή ελλιπείς/ελλιπή, θα λάβει Μετοχές του Ανταλλάγματος σε λογιστική μορφή στο Σ.Α.Τ. μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ., οι οποίες θα παραδοθούν μέσω καταχώρισης στο λογαριασμό αξιών στο Σ.Α.Τ., όπου ήταν καταχωρημένες οι μεταβιβασθείσες Μετοχές ΤΙΤΑΝ. 8.3 Μέτοχοι που επιλέξουν να λάβουν Αντάλλαγμα σε Μετρητά αντί Μετοχές του Ανταλλάγματος στο πλαίσιο της άσκησης είτε του Δικαιώματος Εξαγοράς είτε του Δικαιώματος Εξόδου θα υποχρεούνται να καταβάλουν το Φόρο Πωλήσεων. 6 9. Διαγραφή των Μετοχών ΤΙΤΑΝ από το Χ.Α. Εάν, κατόπιν της Ολοκλήρωσης ή της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς ή του Δικαιώματος Εξόδου, η TITAN Cement International κατέχει το 100% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΤΙΤΑΝ και το 100% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου της ΤΙΤΑΝ, θα ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των κοινών και των προνομιούχων μετόχων της ΤΙΤΑΝ με θέμα τη λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης προς την ΕΚ με αντικείμενο τη διαγραφή των Μετοχών ΤΙΤΑΝ από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, στις οποίες (Γενικές Συνελεύσεις) η TITAN Cement International θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης. Για τη διαγραφή των Μετοχών ΤΙΤΑΝ από το Χ.Α. απαιτείται έγκριση της ΕΚ. Σημαντικές Σημειώσεις Γενικά

• Η Δημόσια Πρόταση που περιγράφεται στη παρούσα απευθύνεται στους κατόχους Μετοχών ΤΙΤΑΝ και μόνο στα πρόσωπα στα οποία μπορεί να απευθυνθεί νομίμως. Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται εντός της ελληνικής επικράτειας. Η Δημόσια Πρόταση προς ορισμένα πρόσωπα, οι οποίοι είναι κάτοικοι ή έχουν την εθνικότητα ή είναι πολίτες χωρών εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας ή προς αντιπροσώπους, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχους τέτοιων προσώπων (εφεξής οι «Εξαιρούμενοι Μέτοχοι») μπορεί να απευθυνθεί και διενεργηθεί μόνο σύμφωνα με τη νομοθεσία της σχετικής δικαιοδοσίας. Αποτελεί ευθύνη των Εξαιρούμενων Μετόχων και κάθε προσώπου που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση να ενημερωθεί και να φροντίσει για την τήρηση της νομοθεσίας των οικείων περιοχών δικαιοδοσίας τους αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση. Εάν έχετε αμφιβολίες αναφορικά με το καθεστώς σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία σύμβουλό σας στην οικεία δικαιοδοσία.

• Η Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται, άμεσα ή έμμεσα, μέσω ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία ή οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία στην οποία, σύμφωνα με τους νόμους, τους κανόνες και τους κανονισμούς της, η υποβολή, διενέργεια ή παρουσίαση της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου, του Ενημερωτικού Δελτίου, της Δήλωσης Αποδοχής και κάθε άλλου εγγράφου ή σχετικού υλικού (εφεξής από κοινού τα "Σχετικά Έγγραφα") είναι παράνομη ή αντίκειται σε οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό (εφεξής από κοινού οι "Εξαιρούμενες Χώρες"). Επομένως, αντίγραφα οποιουδήποτε εκ των Σχετικών Εγγράφων και υλικών δεν πρέπει και δεν πρόκειται, άμεσα ή έμμεσα, να ταχυδρομηθούν, διανεμηθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο αποσταλούν σε ή από οποιονδήποτε προς οποιονδήποτε σε ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες

• Οι Μετοχές του Ανταλλάγματος δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών του 1933 των Η.Π.Α (Securities Act) (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών») και δεν επιτρέπεται να προσφέρονται ή να πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς άδεια καταχώρησης ή απαλλαγή από τις απαιτήσεις καταχώρησης του Νόμου περί Κινητών Αξιών. Η TITAN Cement International δεν έχει καμία πρόθεση να καταχωρίσει οιοδήποτε μέρος της Δημόσιας Πρότασης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (εφεξής «Η.Π.Α.») ή να προβεί σε δημόσια προσφορά των Μετοχών του Ανταλλάγματος στις Η.Π.Α.. Τυχόν κινητές αξίες που πωλούνται στις Η.Π.Α. θα πωλούνται μόνο σε "ειδικούς θεσμικούς αγοραστές" (όπως ορίζονται στον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών), με βάση τον Κανόνα 144Α.

• Κανένα πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο της παρούσας ανακοίνωσης ή οποιουδήποτε Σχετικού Εγγράφου σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρήσει οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο ωσάν να ήταν πρόσκληση ή προσφορά προς αυτό, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Σχετικό Έγγραφο εάν, στη σχετική περιοχή δικαιοδοσίας του, μια τέτοια πρόσκληση ή προσφορά δεν μπορεί να του υποβληθεί νομίμως ή ένα τέτοιο Σχετικό Έγγραφο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί νομίμως χωρίς παράβαση οποιωνδήποτε νομίμων προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές οποιοδήποτε Σχετικό Έγγραφο αποστέλλεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

7 • Η παρούσα κανονιστική ανακοίνωση δεν εμπεριέχει, αποτελεί ή συνιστά τμήμα οιασδήποτε πρότασης ή πρόσκλησης για πώληση ή κάλυψη, ή πρόσκληση για οιαδήποτε πρόταση προς αγορά ή κάλυψη κινητών αξιών σε οιαδήποτε δικαιοδοσία, ούτε η παρούσα κανονιστική ανακοίνωση (ή τμήμα αυτής) ή η διανομή της αποτελούν τη βάση ή θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση, ή να λειτουργήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο ως προτροπή για τη σύναψη οιασδήποτε σύμβασης ή δέσμευσης.

• Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν σαν σκοπό την παροχή γενικής πληροφόρησης και μόνο, και δεν είναι απαραίτητα πλήρεις ή ολοκληρωμένες. Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά ούτε αποτελεί μέρος προσφοράς ή πρόσκλησης προς πώληση ή έκδοση ή οιαδήποτε πρόσκληση για προσφορά αγοράς κινητών αξιών. Οιαδήποτε αγορά ή αίτηση για μετοχές της TITAN Cement International που θα ανταλλαγούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να γίνεται μόνο με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο Πληροφοριακό Δελτίο, καθώς σε τυχόν συμπληρωμάτων αυτών, ανάλογα με την περίπτωση. Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές δεν θα πρέπει να εγγράφονται για ή να αγοράζουν οιεσδήποτε κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση, παρά μόνο επί τη βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Πληροφοριακό Δελτίο. Το Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει ορισμένες αναλυτικές πληροφορίες για την TITAN Cement International και τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, τη διαχείριση, τους κινδύνους που σχετίζονται με την επένδυση στην TITAN Cement International, καθώς και οικονομικές καταστάσεις και άλλα οικονομικά στοιχεία. Η ανακοίνωση αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για οιαδήποτε επενδυτική συμφωνία ή απόφαση. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

• Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα σε κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εφεξής ο «ΕΟΧ»), εκτός από την Ελλάδα, που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2 (1) (ε) της Οδηγίας περί Ενημερωτικών Δελτίων (Οδηγία 2003/71/ΕΚ, ως έχει τροποποιηθεί, συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας 2010/73/ΕΕ, στο μέτρο που εφαρμόζεται στο εκάστοτε ΚράτοςΜέλος του ΕΟΧ) και κάθε μέτρο εφαρμογής σε κάθε σχετικό Κράτος-Μέλος του ΕΟΧ (εφεξής η «Οδηγία του Ενημερωτικού Δελτίου») (εφεξής οι «Ειδικοί Επενδυτές»).

Επιπρόσθετα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση διανέμεται μόνο και απευθύνεται αποκλειστικά σε Ειδικούς Επενδυτές (i) οι οποίοι έχουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα επενδύσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 19 παράγραφος 5 του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Χρηματαγορών του 2000 (Χρηματοδοτική Προώθηση) Διάταγμα του 2005 (Financial Services and Markets Act 2000, (Financial Promotion) Order 2005), όπως έχει τροποποιηθεί (εφεξής το «Διάταγμα») και Ειδικούς Επενδυτές που εμπίπτουν στο άρθρο 49 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) του Διατάγματος και (ii) στους οποίους μπορεί με άλλον τρόπο να κοινοποιηθεί νομίμως (όλα τα πρόσωπα αυτά συνολικά αναφέρονται ως «Σχετικά Πρόσωπα»). Η προσφορά των Μετοχών του Ανταλλάγματος θα είναι διαθέσιμη μόνο στα Σχετικά Πρόσωπα, και οιαδήποτε πρόσκληση, προσφορά ή συμφωνία προς κάλυψη, αγορά ή με άλλο τρόπο απόκτηση Μετοχών του Ανταλλάγματος θα αφορά μόνο τα πρόσωπα αυτά. Κάθε πρόσωπο που δεν εμπίπτει στην κατηγορία των Σχετικών Προσώπων, απαγορεύεται να ενεργεί ή να βασίζεται στην παρούσα ανακοίνωση ή στο περιεχόμενό της.

• Πληροφορίες για διανομείς και μόνο για τους σκοπούς των απαιτήσεων διακυβέρνησης προϊόντων που περιέχονται: (α) στην Οδηγία (ΕΕ) 2014/65 /ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως τροποποιήθηκε (εφεξής «MiFID II»), (β) στα άρθρα 9 και 10 της κατ' εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής που συμπληρώνει τη MiFID II και (γ) στα τοπικά μέτρα εφαρμογής (εφεξής από κοινού, οι «Απαιτήσεις Διακυβέρνησης Προϊόντων της MiFID II»), και με την αποποίηση κάθε είδους ευθύνης, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για αδικοπρακτική, συμβατική ή άλλου είδους, που θα μπορούσε να έχει οιοσδήποτε "κατασκευαστής" (για τους σκοπούς των Απαιτήσεων Διακυβέρνησης Προϊόντων της MiFID II), οι μετοχές της TITAN Cement International, συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών του Ανταλλάγματος, (εφεξής από κοινού οι «Κινητές Αξίες») έχουν υπαχθεί σε διαδικασία έγκρισης προϊόντων, με την οποία έχει καθοριστεί ότι οι Κινητές Αξίες είναι: (i) συμβατές με μια τελική αγορά-στόχο ιδιωτών επενδυτών και επενδυτών που πληρούν τα κριτήρια των επαγγελματιών πελατών και των επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων, όπως ο καθένας ορίζεται στη MiFID II, και (ii) είναι κατάλληλοι για διανομή μέσω όλων των διαύλων διανομής, όπως 8 επιτρέπεται από τη MiFID II (εφεξής η «Εκτίμηση Αγοράς-Στόχου»). Οι διανομείς, πέραν την Εκτίμησης Αγοράς-Στόχου, χρειάζεται να λάβουν υπόψη και τα ακόλουθα: ότι η τιμή των Κινητών Αξιών μπορεί να μειωθεί και οι επενδυτές θα μπορούσαν να χάσουν ολόκληρη ή μέρος της επένδυσής τους, ότι οι Κινητές Αξίες δεν προσφέρουν εγγυημένο εισόδημα ούτε προστασία κεφαλαίου, και ότι η επένδυση στις Κινητές Αξίες είναι συμβατή μόνο με επενδυτές που δεν χρειάζονται εγγυημένο εισόδημα ή προστασία κεφαλαίου, οι οποίοι (είτε μόνοι τους, είτε σε συνδυασμό με κατάλληλο οικονομικό ή άλλο σύμβουλο) είναι σε θέση να αξιολογήσουν τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους μιας τέτοιας επένδυσης και διαθέτουν επαρκείς πόρους για να είναι σε θέση να επωμιστούν τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν.

Η Εκτίμηση Αγοράς-Στόχου δεν θίγει τις απαιτήσεις οιωνδήποτε συμβατικών, νομικών ή κανονιστικών περιορισμών πώλησης σε σχέση με την προσφορά των Κινητών Αξιών.

• Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, διευκρινίζεται ότι η Εκτίμηση Αγοράς-Στόχου δεν συνιστά: (α) αξιολόγηση της καταλληλότητας ή της σκοπιμότητας για τους σκοπούς της MiFID II, ή (β) προτροπή προς οιονδήποτε επενδυτή ή ομάδα επενδυτών να επενδύσει, να αγοράσει ή να προβεί σε οιαδήποτε άλλη ενέργεια σχετικά με τις Κινητές Αξίες. Κάθε διανομέας είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση της δικής του εκτίμησης της αγοράς-στόχου όσον αφορά τις Κινητές Αξίες και για τον καθορισμό κατάλληλων διαύλων διανομής