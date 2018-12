Ανακοινώθηκαν οι 10 καλύτερες ταινίες σύμφωνα με το AFI - Μέσα και ο Λάνθιμος

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (AFI) με το γνωστό του κύρος, ανακοίνωσε τις δικές του λίστες για τις δέκα (10) καλύτερες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές του έτους που σε λίγο τελειώνει και πιστοποίησε για κάποιες ταινίες την σοβαρή πλέον πιθανότητα να είναι και στην αντίστοιχη κατηγορία των καλύτερων φιλμ της χρονιάς στα ερχόμενα Όσκαρ.

Όπως τονίζει στην ανάρτηση του το flix.gr, ενδιαφέρον έχει το «ντεμπούτο» του φιλμ της Ντίσνει «Mary Poppins Returns – Η Μέρι Πόπινς επιστρέφει» με την Έμιλι Μπλαντ ως Οσκαρικού φαβορί καθώς συμπεριλαμβάνεται στην 10άδα του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου ενώ και το μέχρι σήμερα αγνοημένο «BlacKkKlansman» του Σπάικ Λι που στην Πάτρα προβλήθηκε για μία εβδομάδα στη 2η αίθουσα του Πάνθεον, δείχνει να κρατά ελπίδες να προταθεί και στα Όσκαρ.

Στη 10άδα κατάφερε να είναι και το «The Favourite» του Γιώργου Λάνθιμου.

Οι Καλύτερες Ταινίες της Χρονιάς από το AFI

BlacKkKlansman

Black Panther

Eighth Grade

If Beale Street Could Talk

The Favourite

First Reformed

Green Book

Mary Poppins Returns

A Quiet Place

A Star Is Born.

Οι Καλύτερες Τηλεοπτικές Σειρές της Χρονιάς

The Americans

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Atlanta

Barry

Better Call Saul

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

Pose

Succession

This Is Us.