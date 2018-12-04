Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 4 και την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 4 και την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 Κηδείες
 


ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΣΩΤΗΡΙΟ ΠΑΝ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 91

Κηδεύουμε την Τρίτη 4-12-2018 & ώρα 3 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίας Τριάδος Ψαθοπύργου.

Τα παιδιά του: Παναγιώτης & Νεκταρία Σακελλαροπούλου, Γιώργος & Γεωργία Σακελλαροπούλου.

Τα εγγόνια του: Σωτήρης, Ιωάννης, Σωτήρης, Ανδρέας, Τριάδα, Κων/νος.

Η αδελφή του: Αικατερίνη χήρα Κων. Σακελλαρόπουλου.

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

Παράκληση όσοι δύνανται, να καταθέσουν χρήματα στο ναό για φιλανθρωπία.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 83

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ZΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ χήρα ΑΝΔΡ. ΤΣΑΟΥΡΔΑ, ΜΑΡΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΑΜΑΝΤΩ & ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ χήρα ΑΝΤΩΝ. ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ, ΕΙΡΗΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΙΒΗΛΑΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ- ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & Ο ΜΝΗΣΤΗΡ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΟΜΑΡΑΣ.

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΑΒ. ΦΟΥΚΑ

ΕΤΩΝ 83

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΟΥΚΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΓΥΡΑΤΟΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΚΑΤΙΝΑ (χήρα) ΑΘ. ΚΟΥΣΤΕΝΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ & ΠΑΤΡΙΣΙΑ ΦΟΥΚΑ, ΛΟΥΙΖΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΜΑΤΣΑ, ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΛΕΚΚΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΑΖΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΤΣΑΡΔΙΚΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΖΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ ΜΑΖΗ.

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΣΑ, ΜΑΡΙΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ.

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.

Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3, Πάτρα – ΤΗΛ. 2610 336 825

Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤON ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΩΑΝ. ΔΟΥΒΡΗ

(ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΣΕ) - ΕΤΩΝ 58

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 & ΩΡΑ 3:30 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΜΑΡΙΑ & ΦΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΒΡΗΣ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΔΟΥΒΡΗ.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΟΥΒΡΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡ. ΑΝΤΩΝ. ΔΟΥΒΡΗ, ΑΡΓΥΡΩ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΠΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΔΑΧΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΥΓΛΕΡΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΣ & ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ.

Η ΕΓΓΟΝΗ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκη

Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΙΧ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 75

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΤΡΙΤΑΙΑΣ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ : ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΑΡΙΣΤΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ χηρα ΑΠΟΣΤ. ΒΟΥΛΟΥΞΗ,

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΕΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΑΛΑΜΙΔΑ

ΕΤΩΝ 88

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ(ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ).

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΕΝΥXΤΑ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΑΛΑΜΙΔΑ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΝΙΚΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]


 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 04/12/2018 13:39

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/509456?skip_cache=yes

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