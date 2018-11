ANDY WARHOL, ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ: Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΑΔΗΜΟΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΕΤΡΟΣΠΕΚΤΙΒΑ ΠΟΥ ΘΑ «ΣΠΑΣΕΙ ΤΑΜΕΙΑ»

Μια αναδρομική έκθεση για τον αξεπέραστο προβοκάτορα της pop art, Aντι Γουόρχολ ξεκινάει στις 12 Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Το Whitney Museum of American Art εγκαινιάζει την υπερπαραγωγή «Andy Warhol— From A to B and Back Again» προσμένοντας το μεγαλύτερο blockbuster του –άλλωστε πρόκειται για την πρώτη εδώ και 30 χρόνια αναδρομική του Γουόρχολ επί αμερικανικού εδάφους.

Γεννημένος στο Πίτσμπουργκ και πρώην εικονογράφος διαφήμισης, ο Γουόρχολ εξελίχθηκε στον πιο αναγνωρίσιμο καλλιτέχνη στην ιστορία της σύγχρονης τέχνης και έναν από τους πιο σημαντικούς και ευρηματικούς αμερικανούς δημιουργούς. Ηταν μια πραγματικά εμβληματική φυσιογνωμία, αστείρευτα πολύπλευρη. Η εμμονή του με τον πειραματισμό και τα νέα υλικά τον οδήγησε στην αποθέωση της κουλτούρας των διασημοτήτων και των βιομηχανικών προιόντων. Πασίγνωστα τα πορτρέτα του με τη Μονρόε, τη Λιζ Τέιλορ, το Μάικλ Τζάκσον, τη Μπε- Μπε, τη Τζάκι Κένεντι, τη βασίλισσα Ελισάβετ, τη Νταιάνα Ρος κ.α. όπως και οι απεικονίσεις της Coca Cola και των κονσερβών Campell’s Soup.

Ξακουστές και οι ρήσεις του: «Ολοι δικαιούνται 15 λεπτά φήμης». «Είμαι βαθιά επιφανειακό άτομο.» «Μη δίνεις σημασία τι γράφουν για σένα. Απλώς μέτρα πόσες ίντσες είναι το άρθρο.» «Λατρεύω το Los Angeles, λατρεύω και το Hollywood. Είναι πανέμορφα. Όλοι είναι πλαστικοί αλλά λατρεύω το πλαστικό. Θέλω να γίνω πλαστικό.» Μέσα από τη δουλειά του προέβλεψε την παγκοσμιοποίηση της βιομηχανικής εποχής και της αναπαραγωγικής της επιρροής Οι απόψεις του προέβλεψαν τα ζητήματα και τις επιπτώσεις που θα είχε στην τέχνη η ψηφιακή εποχή.

Στην αλλοτινή κοινωνική ζωή της Νέας Υόρκης ο Γουόρχολ ήταν μια υπερδύναμη, ένα είδωλο που καθιέρωνε καλλιτεχνικές τάσεις και δημιουργούς. Tο περίφημο στούντιό του, το Factory, ήταν ένας πρωτοποριακός πυρρήνας συναναστροφών. Παρέλαυναν διανοούμενοι, celebrities, drag queens, άνθρωποι του δρόμου και του περιθωρίου. Ιδρυσε το περιοδικό Interview και δήλωσε ανοιχτά πως είναι gay πριν ακόμα δραστηριοποιθεί το κίνημα των ομοφυλοφίλων.

Με βάση ένα πλήθος νέων στοιχείων έρευνας και μελετών που προέκυψαν μετά τον πρόωρο θάνατο του καλλιτέχνη το 1987, η έκθεση ισάγει έναν νέο Γουόρχολ στον 21ο αιώνα.

Η έκθεση διατρέχει την καριέρα και τις φάσεις της δημιουργίας του καλλιτέχνη ανά δεκαετία. Από τις απαρχές του ως εμπορικός εικονογράφος τη δεκαετία του 1950, στα ποπ αριστουργήματα του 1960, στο πειραματικό του έργο με φιλμ και άλλα μέσα από τη δεκαετία του 1960 και του ’70 μέχρι την αφαίρεση και τα ζωγραφικά του έργα του ’80 με τις επαναλήψεις, τις παραμορφώσεις το ασυμβίβαστο χρώμα και την ανακύκλωση των δικών του εικόνων, ο Γουόρχολ δεν έπαψε ποτέ να προκαλεί τον θεατή. Την έκθεση επιμελείται μια άλλη μορφή του κόσμου της τέχνης, η Ντόνα Ντε Σάλβο, φίλη του Άντι τη δεκαετία του 1980.