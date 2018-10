Έπεσε η αυλαία των 24ων Νυχτών Πρεμιέρας με τα βραβεία του Διεθνούς και Ελληνικού διαγωνιστικού -ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στο μέλλον του ελληνικού σινεμά, το 24o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας απένειμε τα βραβεία του Διαγωνιστικού τμήματος Ελληνικών ταινιών Μικρού Μήκους και Πρωτοεμφανιζόμενων Καλλιτεχνών.

Το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, η αυλαία του οποίου έπεσε την Κυριακή 30/9/2018 το βράδυ, τίμησε το ελληνικό σινεμά με την απονομή των Βραβείων που πραγματοποιήθηκε στον κινηματογράφο Δαναό. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ, Λουκάς Κατσίκας, και ο Υπεύθυνος τμήματος Ελληνικών ταινιών Μικρού Μήκους, Πάνος Γκένας, καλωσόρισαν τις επιτροπές και τους συμμετέχοντες.

Η Νάνσυ Μπινιαδάκη για την «Επιφάνεια των Πραγμάτων», οι ηθοποιοί Ελένη Ουζουνίδου, Αρτέμης Χάβαλιτς και ο δημιουργός του «The Ox» Γιώργος Νικόπουλος, αποτέλεσαν τις επιλογές της Κριτικής Επιτροπής των Βραβείων Πρωτοεμφανιζόμενων Δημιουργών και Ηθοποιών, που αποτελούνταν από τις/τους:

- Σύλλας Τζουμέρκας - σκηνοθέτης, Πρόεδρος της Επιτροπής

- Φαίδρα Βόκαλη, παραγωγός

- Γιάννης Κοκιασμένος, ηθοποιός

- Δώρα Μασκλαβάνου, ηθοποιός, σκηνοθέτις

- Γιάγκος Αντίοχος, κριτικός κινηματογράφου.

Αναλυτικά τα βραβεία

Ειδική Μνεία στον Γιώργο Νικόπουλο για το «The Ox»

«Ένα χειροποίητο animation από έναν πρωτοεμφανιζόμενο δημιουργό, μια τολμηρή και ανοίκεια κινηματογραφική σύνθεση που με τις λιτές, βωβές της εικόνες επιχειρεί την ποιητική ανάπλαση ενός κόσμου καταδικασμένου να ζήσει σε άγριους καιρούς. Για το δημιουργικό θάρρος, την εικαστική αρτιότητα και την κινηματογραφική πρωτοτυπία, Ειδική Μνεία στον Γιώργο Νικόπουλο για το "The Ox"», ανέφερε ο κριτικός κινηματογράφου Γιάγκος Αντίοχος σχετικά με το σκεπτικό της επιτροπής.

Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Ηθοποιού στον Αρτέμη Χάβαλιτς για την ταινία «Ο Γιος της Σοφίας» της Ελίνας Ψύκου.

Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενης Ηθοποιού στην Ελένη Ουζουνίδου για τις ταινίες «Τοο Much Info Clouding Over My Head» του Βασίλη Χριστοφιλάκη και «Γυναίκες Που Περάσατε Από Δω» του Σταύρου Τσιώλη.

Ο σκηνοθέτης και Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, Σύλλας Τζουμέρκας, απένειμε το Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη στη Νάνσυ Μπινιαδάκη για την «Επιφάνεια των Πραγμάτων».

«Το βάρος του χαμού μιας μαθήτριας λυκείου τη δεκαετία του ’80 διαβρώνει ακόμα την ζωή τριών συμμαθητριών και της αγαπημένης τους καθηγήτριας - τεσσάρων ηρωίδων που το σώμα της ταινίας τις υποχρεώνει να ανασύρουν από τη μνήμη τους κάτι επώδυνο και τραυματικό, όσο και φασματικό, μπαζωμένο σαν το χαμένο, ονειρικό ποτάμι της Αθήνας, τον Ερρινυό, την πηγή και τον βασικό χώρο του δράματος.

Η συνομωσία της σκηνοθέτιδας και τεσσάρων σπουδαίων ηθοποιών του ελληνικού σινεμά, της Μαρίας Σκουλά, της Μαρίας Καλλιμάνη, της Θέμιδας Μπαζάκα και της Μαρίσσας Τριανταφυλλίδου, φτιάχνει μια ταινία για την πολύτιμη αφήγηση μιας ταινίας εποχής που δεν μπορεί να υπάρξει, κόντρα σ’ ένα παρόν που όμως μπορεί να απεικονιστεί, γεμάτη ηχηρές προδοσίες και μικρούς θριάμβους. Το Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενης Σκηνοθέτη στη Νάνσυ Μπινιαδάκη για την "Επιφάνεια των Πραγμάτων"».

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Για την φετινή 24η διοργάνωση, οι συμμετοχές ξεπέρασαν τον αριθμό-ρεκόρ των 244, γεγονός που απέδειξε πως το ελληνικό σινεμά είναι δραστήριο και ότι οι νέοι Έλληνες και οι νέες Ελληνίδες δημιουργοί εμπιστεύονται την παρουσία του έργου τους στις Νύχτες Πρεμιέρας και το κοινό τους.

Η κριτική επιτροπή του Διαγωνιστικού Τμήματος αποτελούνταν από τις/τους:

- Ελίνα Ψύκου - σκηνοθέτιδα και Πρόεδρος της Επιτροπής

- Μαρίνα Καλογήρου, ηθοποιός

- Λάμπης Χαραλαμπίδης, μοντέρ

- Μαρίνα Κόντη, υπεύθυνη κινηματογραφικών πωλήσεων

- Θοδωρής Δημητρόπουλος, δημοσιογράφος - κριτικός κινηματογράφου.

Σύμφωνα με το γενικό σκεπτικό της Επιτροπής:

«Είδαμε 47 μικρού μήκους ταινίες, ταινίες από όλα τα είδη, μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation, αλλά και όλες τις γραφές, ταινίες ρεαλιστικές και ταινίες σουρεαλιστικές, δράματα, κωμωδίες, ταινίες είδους, παράξενες, λιγότερο παράξενες, πολύχρωμες και ασπρόμαυρες, γυρισμένες στην Ελλάδα, την Αυστραλία, την Αμερική, την Αγγλία και την Κύπρο, τη Χιλή και την Ασία, ταινίες με μπάτζετ και ταινίες χωρίς μπάτζετ, ταινίες πρωτοεμφανιζόμενων, σπουδαστών, αλλά και βετεράνων, ταινίες γυναικών και ταινίες αντρών…

Όταν είχαμε πια αποφασίσει τις επιλογές μας, είδαμε πως αντιπροσωπεύουν ισάξια γυναίκες και άντρες δημιουργούς. Το ότι αυτό δεν έγινε συνειδητά, ως αποτέλεσμα εξισώσεων και ποσοστών, αλλά αυτόματα, αυθόρμητα και φυσικά είναι μια μικρή νίκη. Τις ταινίες που βραβεύσαμε τις διαλέξαμε τόσο με βάση τι αρέσει στον καθένα από εμάς τους πέντε - να βλέπει και να κάνει - όσο και με το αν λένε μια ιστορία που φαίνεται πως καίει τους δημιουργούς της, αν έχουν κάνει δικά τους τα εκφραστικά και τεχνικά μέσα, αν προτείνουν μια νέα αισθητική και αφήγηση, και τελικά αν μιλάνε για κάτι που μας καίει όλους…»

Αναλυτικά τα βραβεία

Ειδική Μνεία της Επιτροπής:

«Βουρβουρού» της Καρίνας Λογοθέτη & «Muffin» του Ντάνιελ Μπόλντα

Ειδική Μνεία της Επιτροπής:

«Icebergs» της Ειρήνης Βιανέλλη

Η Υπεύθυνη κινηματογραφικών πωλήσεων Μαρίνα Κόντη απένειμε τα Βραβεία Ερμηνειών .

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία:

Ανδρέας Κωνσταντίνου για την ταινία «Η Σιγή των Ψαριών όταν Πεθαίνουν» του Βασίλη Κεκάτου. «Για την φυσική απλότητα και αμεσότητα απέναντι στο παράλογο της ζωής και του θανάτου».

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία:

Σοφία Κόκκαλη για τις ταινίες «Έκτορας Μαλό - Η Τελευταία Μέρα της Χρονιάς» της Ζακλίν Λέντζου και «Όταν Ήμουν στο Λύκειο, Ήμουν Ερωτευμένος με την Άννα» της Ελένης Μητροπούλου

Ο μοντέρ Λάμπης Χαραλαμπίδης απένειμε τα Βραβεία Καλύτερου Σεναρίου και Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη.

Καλύτερο Σενάριο:

Νικολέτα Λεούση και Βαγγέλης Σέρφας για την ταινία «37 Μέρες» της Νικολέτας Λεούση.

Πρωτοεμφανιζόμενη Σκηνοθέτιδα:

Λία Τσάλτα για την ταινία «Το Δάσος»

Ο κριτικός κινηματογράφου Θοδωρής Δημητρόπουλος απένειμε το Βραβείο Σκηνοθεσίας στον Κωστή Χαραμουντάνη για την ταινία «Κιόκου Πριν Έρθει το Καλοκαίρι», «για τον πειραματισμό, το συναίσθημα και την τεχνική φιλοδοξία στην αφήγηση, βραβείο σκηνοθεσίας στον Κωστή Χαραμουντάνη για το "Κιόκου Πριν Έρθει το Καλοκαίρι"».

Βραβείο Β' Καλύτερης Ταινίας:

«Η Σιγή των Ψαριών όταν Πεθαίνουν» του Βασίλη Κεκάτου

Βραβείο Α' Καλύτερης Ταινίας:

«Έκτορας Μαλό - Η Τελευταία Μέρα της Χρονιάς» της Ζακλίν Λέντζου

Το Βραβείο Α' Καλύτερης ταινίας συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ και το Βραβείο Β' Καλύτερης ταινίας από χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ, με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Τη βραδιά έκλεισε η πανελλήνια πρεμιέρα της νέας ταινίας του Γιώργου Ζώη «Third Kind» που πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της στην 57η Εβδομάδα Κριτικής του πρόσφατου Φεστιβάλ Καννών.

Στην ταινία, μία σινεφιλική αλληγορία όπου το sci-fi συναντά το ντοκιμαντέρ, η γη έχει εγκαταλειφθεί και το ανθρώπινο είδος έχει αναζητήσει καταφύγιο στο διάστημα. Τρεις αρχαιολόγοι του μέλλοντος επιστρέφουν, για να αναζητήσουν την πηγή ενός μυστηριώδους πεντάτονου σήματος που εκπέμπεται από την Γη. Ο σκηνοθέτης της ταινίας Γιώργος Ζώης προλόγισε την πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας λέγοντας πως την προβάλλει σε ένα «δύσκολο κοινό» όπου «οι μισοί δεν πήρατε βραβείο», προκαλώντας το γέλιο στην αίθουσα.

* ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

H απονομή των βραβείων στα δύο Διαγωνιστικά τμήματα έγινε στο Παλλάς το βράδυ του Σαββάτου 29/9 και ακολούθησε η προβολή της ταινίας «Ο Κύριος & το Όπλο» με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και το πάρτι στο Six D.O.G.S στο Μοναστηράκι.

Οι δυο συνεργάτες του φεστιβάλ Πάνος Γκένας (υπεύθυνος προγράμματος ελληνικών ταινιών μικρού μήκους) και Δήμητρα Αργυράκη (υπεύθυνη προγράμματος διεθνών ταινιών μικρού μήκους) ήσαν αυτοί που παρουσίασαν τα βραβεία της βραδιάς.

Η Κριτική Επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας αποτελούνταν από τους:

Άρι Φόλμαν (Πρόεδρος της Επιτροπής), σκηνοθέτη

Νατάσα Γκίκας, υπεύθυνη Γερμανικού Μουσείου Κινηματογράφου

Μαρκ Σμιθ, δημοσιογράφο για τους Times του Λονδίνου, Fantastic Man και ELLE UK

Έλεν Ντε Γουίτ, επιμελήτρια, καθηγήτρια και σεναριογράφο

Μάκης Γαζής, υπεύθυνο διανομής ρόλων

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερης ταινίας

«Οι Κληρονόμοι» του Μαρσέλο Μαρτινέσι

Βραβείο Σκηνοθεσίας της Πόλης των Αθηνών

«Ληστεία στο Μουσείο» του Αλόνσο Ρουιθπαλάθιος

Βραβείο Σεναρίου

«Στους Διαδρόμους» στους Κλέμενς Μέγιερ και Τόμας Στούμπερ

Βραβείο Κοινού | Χορηγός του Βραβείου Κοινού είναι η Fischer Beer

«Ανάσα Ελευθερίας» της Ίσολντ Ιγκατότιρ

Βραβείο Π.Ε.Κ.Κ. (Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου)

«Στους Διαδρόμους» του Τόμας Στούμπερ

Με τα λόγια της ΠΕΚΚ:

«Με σύγχρονη κινηματογραφική γλώσσα και πολλές φιλμικές αναφορές, ο σκηνοθέτης καταπιάνεται με ένα καυτό, κοινωνικό θέμα -την αισιοδοξία της εργατικής τάξης κόντρα στην κοινωνική απομόνωση και περιθωριοποίηση, στην καρδιά της Ευρώπης.»

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ NTOKIMANTEΡ

Η Κριτική Επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα Ντοκιμαντέρ του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας αποτελούνταν από τους:

Μενέλαος Καραμαγγιώλης (Πρόεδρος της επιτροπής), σκηνοθέτης

Σίμραν Χανς, κριτικός κινηματογράφου στην εφημερίδα The Observer

Ευαγγελία Κρανιώτη, σκηνοθέτιδα

Άντιε Έμαν, επιμελήτρια εικαστικών/ κινηματογραφικών προγραμμάτων, συγγραφέας

Γκιουρτσάν Κελτέκ, σκηνοθέτης

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Χρυσή Αθηνά Καλύτερου Ντοκιμαντέρ

«Μια Γυναίκα Αιχμάλωτη» της Μπερναντέτ Τούζα-Ρίτερ

Ειδική Μνεία

«Μπίσμπι 1917» του Ρόμπερτ Γκριν & «Η Σχεδία» του Μάρκους Λίντεν

Μεγάλος Χορηγός του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας ήταν η COSMOTE TV.

Το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Οι φωτ. μας εστάλησαν με δελτίο Τύπου κι άλλες είναι από το cinemagazine.gr.