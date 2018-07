Το Πανεπιστήμιο Πατρών μέλος διεθνών δικτύων και οργανώσεων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφάτως έγινε μέλος της διεθνούς πλατφόρμας των Ηνωμένων Εθνών SDSN (Sustainable Development Solutions Network), μέσω της οποίας τα μέλη του Πανεπιστημίου έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με ειδικούς από όλο τον κόσμο που ασχολούνται με την αειφόρο ανάπτυξη, να προωθήσουν δράσεις και ερευνητικές αναζητήσεις και να ανακαλύψουν προοπτικές χρηματοδότησης και συνεργασιών με σκοπό την επίλυση τοπικών ή υπερτοπικών προβλημάτων.

Η πλατφόρμα προσφέρει επίσης σειρά ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων, για σημαντικά θέματα σχετικά με την οικολογία, την ανάπτυξη των πόλεων κ.ά., που αποτελούν τη διδακτική βάση των 17 Sustainable Development Goals (SDG) που έχει θέσει ο οργανισμός.

Πρόκειται για μια ευκαιρία εξωστρεφούς δικτύωσης και διεπιστημονικής συνεργασίας, όπου όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν με δημιουργικές προτάσεις, σχετικές με τους στόχους του SDSN.

Σημείο επαφής του Πανεπιστημίου Πατρών με το SDSN είναι ο Επίκ. Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Δημήτρης Αντωνίου ([email protected](link sends e-mail)).

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, μπορείτε να δείτε τους συνδέσμους:

http://unsdsn.org/about-us/vision-and-organization/(link is external),



http://unsdsn.org/what-we-do/national-and-regional-networks/national-sds...(link is external)

και https://courses.sdgacademy.org/(link is external)



Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο δίκτυο EUF



Το Πανεπιστήμιο Πατρών επίσης, αποτελεί πλέον μέλος του Δικτύου των Ευρωπαϊκών ΑΕΙ «European University Foundation» (EUF), ενός δικτύου που ξεκίνησε ως ιδέα το 1999 και ενεργοποιήθηκε το 2001, στο πλαίσιο μιας ευρείας συνδιάσκεψης, όπου τέθηκαν οι βάσεις για μια κοινοπραξία ΑΕΙ, με κεντρικούς άξονες την αριστεία και τη μάθηση. Το EUF στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και εστιάζει τη δράση του σε πέντε βασικούς πυλώνες: ποιοτική κινητικότητα, απασχολησιμότητα, ψηφιακή ανώτατη εκπαίδευση, καινοτομία, ενεργοί πολίτες.

Αυτή τη στιγμή, από το συγκεκριμένο Δίκτυο εκπορεύονται μερικές από τις πλέον δυναμικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση της ποιότητας, αλλά και την απλοποίηση και ενδυνάμωση της κινητικότητας στην Ευρώπη: τα προγράμματα Erasmus Without Paper (EWP 2.0), On Line Learning Agreement (OLA+), Blended Erasmus Staff Training (BEST+), Online Quality Assessment Tool for International Cooperation (eQuATIC), κ.ά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το δεύτερο ΑΕΙ στη χώρας μας, μετά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που αποτελεί μέλος του Δικτύου EUF, γεγονός που του επιτρέπει να αναπτύξει έναν δυναμικό ρόλο στη διαπανεπιστημιακή αυτή ευρωπαϊκή συνομιλία και τις καινοτομίες που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει.

Περισσότερες πληροφορίες: http://uni-foundation.eu/(link is external).