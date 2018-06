Τη Δευτέρα η 6η κατά σειρά συναυλία του Ωδείου της Πολυφωνικής Πατρών

Μια διαφορετική συναυλία, την 6η κατά σειρά, ετοιμάζει το ΩΔΕΙΟ της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ [Διεύθυνση: Γιώργος Μπουρδόπουλος, Διοικητική Διεύθυνση: Έφη Καββαδία- Ζέρβα], με τη Σχολή Σύγχρονου τραγουδιού.

Συγκεκριμένα η τάξη, της καθηγήτριας Φωνητικής Χρύσας Πανταζοπούλου, θα παρουσιάσει τη συναυλία: ‘’When you wish upon a star’’, με σύγχρονες συνθέσεις, που θα ενθουσιάσουν ασφαλώς το ακροατήριο.

Η συναυλία, θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα 25 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στον πολυχώρο ROYAL [λόγω των επισφαλών καιρικών συνθηκών, μεταφέρθηκε στο κλειστό εστιατόριο του πολυχώρου και όχι στον κήπο όπως ήταν αρχική προγραμματισμένη].

Πιάνο θα παίξει η Λούση Χριστοδούλου και κρουστά ο Γιώργος Λαμπράκος, καθηγητές του ΩΔΕΙΟΥ της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ, ενώ μπάσο ο Λεωνίδας Καραγιάννης σπουδαστής της σχολής. Θα τραγουδήσουν οι: Ιωάννα Γιαννοπούλου, Άννα Χουλιαροπούλου, Νάντια Ζέρβα, Μυρτώ Δημοπούλου, Γιάννης Παπαδημητρίου, Γιάννης Ντακόλιας, Ιάσονας Φούκας και Νάσος Δρές.

Είσοδος για το κοινό ελεύθερη.