Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 10 Ιουνίου

Κηδείες-Μνημόσυνα

Κηδείες – Πένθη


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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 10 Ιουνίου Κηδείες – Πένθη
 

ΚΗΔΕΙA

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝ. ΤΣΑΟΥΡΔΑ

(ΕΤΩΝ 73)

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ & ΩΡΑ 5:30 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Ο ΠΕΘΕΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΤΣΑΟΥΡΔΑ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΤΣΑΟΥΡΔΑ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΤΣΑΟΥΡΔΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΟΥΡΓΟΥΛΕΤΟΥ

ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΟΥΡΔΑ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ     ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.

Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ΄. 2610 336 825

Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 09/06/2018 18:34

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/489646

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