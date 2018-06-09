Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 10 Ιουνίου

ΚΗΔΕΙA
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝ. ΤΣΑΟΥΡΔΑ
(ΕΤΩΝ 73)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ & ΩΡΑ 5:30 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Ο ΠΕΘΕΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΤΣΑΟΥΡΔΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΤΣΑΟΥΡΔΑ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΤΣΑΟΥΡΔΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΟΥΡΓΟΥΛΕΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΟΥΡΔΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.
Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ΄. 2610 336 825
Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448