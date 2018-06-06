Στις κάλπες την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη οι Αστυνομικοί της Αχαίας - ΔΕΙΤΕ τους υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο

Έληξε τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την κατάθεση υποψηφιοτήτων για τις επερχόμενες εκλογές της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την επόμενη Δευτέρα και Τρίτη 11 & 12.6.2018 στον β΄ όροφο του Αστυνομικού κτηρίου στην οδό Γούναρη 52 στην Πάτρα.
Κατατέθηκαν τέσσερις (4) συνδυασμοί υποψηφίων ως ακολούθως, αναφερόμενοι με αλφαβητική σειρά:
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ - ΑΚΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΙΣΜΗΝΗ
ΣΑΚΑΜΠΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΟΥΒΕΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΑΣΥ
ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΤΟΥΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΣΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΑΖΑΝΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΣΙΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΤΣΕΜΠΕΡΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΑΣΥ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΣΙΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΕΜΠΕΡΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ - ΣΥΝΔΗΚΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΘΕΟΔOΣΟΠΟΥΛΟΥ–ΤΣΙΡΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΪΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΡΛΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΡΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΠΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΔΕΜΕΣΩΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΑΣΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔOΣΟΠΟΥΛΟΥ–ΤΣΙΡΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΪΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΡΛΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΛΟΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΠΑΡΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΑΪΚΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΨΗΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΒΑΡΛΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΕΜΕΣΩΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΔOΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΧΑΪΚΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ – ΣΚΑΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΑΣΥ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ