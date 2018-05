Στις 10 Μαΐου έρχεται Ελλάδα η ταινία «Βηρυτός – Beirut»

Από τον σεναριογράφο της τριλογίας του «Bourne» μας έρχεται η ταινία «Βηρυτός – Beirut» με πρωταγωνιστές την Ρόζαμουντ Πάικ και τον Τζον Χαμ που θα βγει στην Ελλάδα από την εταιρεία Feelgood, στις 10 Μαΐου 2018.

Το Παρίσι της Μέσης Ανατολής, όπως αποκαλείτο η Βηρυτός, φλέγεται.

Δύο μυστικοί πράκτορες της CIA (Rosamund Pike, Dean Norris) αναθέτουν στον Mason Skiles (Jon Hamm), έναν πρώην Αμερικανό διπλωμάτη, να επιστρέψει στον Λίβανο μετά από δέκα χρόνια, για να διαπραγματευτεί τη ζωή ενός φίλου του. Τίποτα δεν είναι όπως το θυμόταν και εκτός από τα φαντάσματα του παρελθόντος, ο Mason βρίσκεται αντιμέτωπος με αποκαλύψεις που αφορούν τις προθέσεις του Ισραηλινού στρατού, επικεφαλής Αμερικανών πολιτικών, της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και διεφθαρμένων γραφειοκρατών.

Ποιον μπορείς να εμπιστευτείς σε ένα κόσμο που η αλήθεια αναδύεται όταν είναι βολικό ή κερδοφόρο; Ο Jon Hamm (Mad Men, Baby Driver) πρωταγωνιστεί σε ένα συναρπαστικό και ευφυές κατασκοπικό θρίλερ, από το εξαιρετικό και τεκμηριωμένο σενάριο του Tony Gilroy (Tριλογία Bourne, Rogue One), όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου. Την ιστορία, η οποία διαδραματίζεται στη Βηρυτό του 1982, σκηνοθετεί ο Brad Anderson (The Machinist), και μας μεταφέρει στην καρδιά μιας ταραγμένης και σύνθετης εποχής, όπου εμπλέκονται διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις και η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη.

Η ιστορία ξεκινάει πολύ πριν ο Tony Gilroy καθιερωθεί ως σεναριογράφος της τριλογίας The Bourne Identity, του φιλμ «Michael Clayton» και της παγκόσμιας επιτυχίας «Rogue One: A Star Wars Story». Το 1991, ενώ δούλευε για τη ρομαντική κομεντί The Cutting Edge, ο Gilroy συνάντησε έναν παραγωγό που ήταν πρώην αναλυτής της CIA. «Κάναμε πολλές συζητήσεις για γεωπολιτικά θέματα και σκεφτήκαμε ότι μια ταινία για έναν διπλωμάτη που αναλαμβάνει μια διαπραγμάτευση, θα ήταν συναρπαστική. Εκείνη την περίοδο, η Βηρυτός ήταν επίκαιρο θέμα εξαιτίας του βιβλίου του Tom Friedman με τίτλο From Beirut to Jerusalem που μόλις είχε κυκλοφορήσει. Θέλαμε να βάλουμε έναν διαπραγματευτή σε ένα ιστορικό σκηνικό που θα έμοιαζε αληθοφανές χωρίς να λέμε μια πραγματική ιστορία», ανέφερε ο Gilroy.

Ο σεναριογράφος έχτισε ένα σενάριο πάνω στα γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά την απαγωγή του William Buckley, που ήταν επικεφαλής της CIA στη Βηρυτό το 1984. «Για μένα, αυτό ήταν το πρότυπο του τι θα συνέβαινε αν ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της CIA έπεφτε θύμα απαγωγής» εξήγησε ο Gilroy. «Η σορός του William Buckley εμφανίστηκε όταν τελείωνα το σενάριο και οι δημοσιογράφοι έγραφαν πολλά για το περιστατικό, από τα οποία άντλησα υλικό. Ήταν μια πολύ δραματική και τρομαχτική ιστορία», πρόσθεσε.

Η ενδελεχής έρευνα έδωσε την ευκαιρία στον Gilroy να ανακαλύψει πολλές λεπτομέρειες, τις οποίες αξιοποίησε για να επινοήσει γεγονότα που θα μπορούσαν να συμβούν στον Λίβανο πριν από τρεις δεκαετίες.

Παίζουν επίσης οι: Mark Pellegrino, Larry Pine, Shea Whigham, Alon Moni Aboutboul, Idir Chender, Jonny Coyne.

Το φιλμ αναμένεται να το δούμε και στην Πάτρα.