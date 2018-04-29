Δείτε ΟΛΟΥΣ τους υποψηφίους για τη ΝΟΔΕ Αχαΐας και τις ΔΗΜ.ΤΟ – Μαζαράκης – Νικολάου «μονομαχούν» για την Προεδρία

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Στις 13 Μαΐου οι εσωκομματικές εκλογές


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Του... έκοψαν τα βάρη αλλά ο Ανδρέας βρήκε το νόημα της ζωής στον χορό με καροτσάκι- "Αν πάψεις να παλεύεις, παύεις να ζεις"
Δείτε ΟΛΟΥΣ τους υποψηφίους για τη ΝΟΔΕ Αχαΐας και τις ΔΗΜ.ΤΟ – Μαζαράκης – Νικολάου «μονομαχούν» για την Προεδρία Στις 13 Μαΐου οι εσωκομματικές εκλογές
 

Ολοκληρώθηκαν οι προθεσμίες για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΟΔΕ Αχαΐας ΝΔ.

 

Συγκεκριμένα θα εκλεγούν  πανελλαδικά:

Πρόεδροι των Νομαρχιακών Οργανώσεων (Ν.Ο.).

Μέλη των Νομαρχιακών Διοικουσών Επιτροπών (ΝΟ.Δ.Ε.)

Πρόεδροι των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜ.Τ.Ο.). ▪

Μέλη  των Δημοτικών Τοπικών Επιτροπών (ΔΗΜ.Τ.Ε.).

Υποψηφιότητα για την Προεδρία της ΝΟΔΕ έθεσαν ως αναμενόταν ο απερχόμενος Πρόεδρος Ανδρέας Μαζαράκης και ο Ανδρέας Νικολάου.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ ΤΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΙΑΣ

ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ ΤΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΤΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ.ΤΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜ ΤΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΣΤΑΘΑΚΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – ΣΟΥΦΛΗ ΑΝΝΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ. ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ

ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΚΥΡΗΝΑΙΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ ΤΟ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΝΤΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΝΟΔΕ

ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΘΑΝΑΣΑΣ ΡΗΓΑΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΦΑΝΗ

ΣΠΑΛΙΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΦΙΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΙΓΓΛΕΣΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΕΡΑΣΙΔΗ ΒΑΛΑΣΙΑ

ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΦΩΤΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΛΙΑΚΟΥΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΠΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΣΒΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜ ΤΟ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΤΕΠΥ)

ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΠΡΟΜΠΟΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

ΤΣΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΣΠΡΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΚΟΥΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ

ΤΕΤΡΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΦΡΟΥΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΤΟΥΣΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

ΒΑΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΛΑΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ

ΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

 

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜ ΤΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΓΚΟΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΡΜΕΛΑ ΕΥΤΕΡΠΗ – ΜΑΡΙΝΑ

ΜΠΙΘΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΕΝΤΖΕΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

 

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜ ΤΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΛΕΥΡΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΟΥΡΓΟΥΛΕΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΛΙΒΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΠΙΚΟΥΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜ ΤΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΕΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΚΒΑΛΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ

ΖΗΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΥΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜ ΤΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ

ΝΤΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΣΕΡΕΠΙΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΣΠΑΛΙΑΡΑ ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ ΝΟΔΕ

ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΣΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΤΣΑΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΒΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΝΤΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΡΦΙΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΧΡΥΣΑ΅ΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΑΚΑΡΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΑΚΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΙΟΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΝΤΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΦΙΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΣΙΑΒΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΡΛΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΕΝΖΕΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΜΙΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΣΕΛΙΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 Ελευθερία Μακρυγένη


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 29/04/2018 09:55

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/484839

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