Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 25 Απριλίου

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 25 Απριλίου Κηδείες
 

ΚΗΔΕΙΑ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΩΝ. ΠΑΡΔΑΛΑΚΗ – ΕΤΩΝ 70.

Κηδεύεται την Τετάρτη 24-4-2018 και ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Παναγιάς Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΔΑΛΑΚΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΝΙΚΗ ΠΑΡΔΑΛΑΚΗ, ΕΡΑΤΩ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓ. ΠΑΡΔΑΛΑΚΗ, ΕΛΕΝΗ (ΧΗΡΑ) ΔΙΟΝ. ΠΑΡΔΑΛΑΚΗ, HANS PETER AUF DEM GRABEN, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΧΗΡΑ) ΗΛ. ΤΖΑΒΑΡΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΠΙΔΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 24/04/2018 14:32

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/484275

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