Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 25 Απριλίου

ΚΗΔΕΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΩΝ. ΠΑΡΔΑΛΑΚΗ – ΕΤΩΝ 70.
Κηδεύεται την Τετάρτη 24-4-2018 και ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Παναγιάς Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΔΑΛΑΚΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΝΙΚΗ ΠΑΡΔΑΛΑΚΗ, ΕΡΑΤΩ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓ. ΠΑΡΔΑΛΑΚΗ, ΕΛΕΝΗ (ΧΗΡΑ) ΔΙΟΝ. ΠΑΡΔΑΛΑΚΗ, HANS PETER AUF DEM GRABEN, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΧΗΡΑ) ΗΛ. ΤΖΑΒΑΡΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΠΙΔΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.