Καταφθάνει και στην Πάτρα ένα θρίλερ που θα...ταρακουνήσει: Το «Ένα Ήσυχο Μέρος - A Quiet Place»

To Αμερικάνικης παραγωγής θρίλερ «Ένα Ήσυχο Μέρος - A Quiet Place» του Τζον Κραζίνσκι που έχει ήδη προκαλέσει πολλές συζητήσεις καταφθάνει στη χώρα μας από την εταιρεία UIP, ταυτόχρονα με την έξοδο του στις ΗΠΑ, από την Μ. Πέμπτη 5 Απριλίου 2018. Αναμένεται να το δούμε και στην Πάτρα.

Μια τετραμελής οικογένεια πρέπει να μάθει να ζει στην απόλυτη σιωπή, από τη στιγμή που κάποια μυστηριώδη πλάσματα, που καταδιώκουν ότι κάνει τον οποιονδήποτε ήχο, απειλούν τη ζωή των μελών της. Μόλις σε ακούσουν, σε καταδιώκουν. Η σιωπή είναι η μόνη επιβίωση.

Το θρίλερ του Τζον Κραζίνσκι που εντυπωσίασε το κοινό στο Φεστιβάλ SXSW στο Ώστον του Τέξας, έχει για πρωταγωνιστές τον ίδιο και την Έμιλι Μπλαντ που είναι και ζευγάρι στη ζωή.

Διάρκεια: 90 λεπτά.

*Ο ηθοποιός (κυρίως δραματικών ρόλων Detroit, 13 Hours: The Secret Soldiers), σεναριογράφος (μεταξύ άλλων και της ταινίας του Γκας Βαν Σαντ «Promised Land») και σκηνοθέτης (Brief Interviews With Hideous Men, The Hollars) Τζον Κραζίνσκι αυτή τη φορά αναλαμβάνει και τους τρεις ρόλους ταυτόχρονα και συμπρωταγωνιστεί (επίσης για 1η φορά) με τη σύζυγό του, Έμιλι Μπλαντ, σε ένα θρίλερ που ισορροπεί μεταξύ σιωπής και ήχου, αγάπης και φόβου.

Όπως ο ίδιος ο Κραζίνσκι είπε, «ήδη ζω με τις φοβίες που έχει κάθε νέος γονιός…Πώς θα προστατέψω τις κόρες μου, πώς θα είμαι καλός πατέρας. Θέλεις να φροντίσεις ώστε να παιδιά σου να είναι υγιή, χαρούμενα κι ασφαλή, να τρέφονται σωστά, να μορφώνονται... Ανάγνωσα την ιστορία ως μια τρομακτική μεταφορά αναφορικά με το τι χρειάζεται για να είναι κανείς γονιός. Κι άρχισα να ακούω, κυριολεκτικά τα πάντα. Τον ήχο που κάνει ένα παπούτσι όταν πατάς ή όταν το βγάζεις, τον ήχο των μαχαιροπήρουνων…».

Στην παραγωγή της ταινίας συμμετέχει ο Μάικλ Μπέι καθώς και οι Άντριου Φορμ και Μπραντ Φούλερ που έχουν μακρά προϋπηρεσία σε ταινίες τρόμου (The Purge, Ouija series, και τα remake των The Texas Chainsaw Massacre, The Amityville Horror, Friday the 13th, A Nightmare on Elm Street).

Το καστ της ταινίας συμπληρώνουν η κωφή ηθοποιός Millicent Simmonds (την είδαμε στο Wonderstruck πλάι στην Τζουλιάν Μουρ) και ο Noah Jupe (The Night Manager).

