Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 6 Απριλίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 6 Απριλίου
 

ΠΑΤΡΑ

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΩΚΑΙΑΣ 17 ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 57 - Μ. ΑΓΥΙΑ (ΤΕΡΨΙΘΕΑ)

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 321 - ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ

ΚΩΤΑΝΤΟΥΛΑ ΑΛΚΗΣΤΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 10 - 12

ΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΝΝΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 334 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 80

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΚΑΜΙΤΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 116 ΨΑΡΟΦΑΪ

ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΑΘΗΝΩΝ 170 - ΕΥΡΩΤΑ ΑΓΥΙΑ (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΜΟΡΝΟΥ)

02:00 πμ - πρωί

ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΑΘΗΝΩΝ 170 - ΕΥΡΩΤΑ ΑΓΥΙΑ (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΜΟΡΝΟΥ)

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΚΑΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 102 ΟΒΡΥΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣΤΗΛ. 2610-526.140

ΔΥΜΗ

8:00-21:00

ΡΙΧΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22055

21:00-πρωί

ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΑΞΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23983

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18ΤΗΛ.: 26920-24.164

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ.

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΑ)ΤΗΛ.: 2610-523.703

ΡΙΟΥ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΘΗΝΩΝ 47 - ΡΙΟ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)ΤΗΛ. 2610-911.416

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 06/04/2018 10:03

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/481320

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