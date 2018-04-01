Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 1 Απριλίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 1 Απριλίου
 

ΠΑΤΡΑ

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΒΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΙΩΝΙΑΣ 25

ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΟΥΝΑΡΗ 35 - ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΤΕ

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 479 - ΙΕΡΟΘΕΟΥ

ΜΠΛΙΑΝΤΣΗ ΕΛΕΝΗ Υπεύθ. Φαρμακοποιός

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 148 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΡΜΟΥ - ΚΑΝΑΚΑΡΗ

ΧΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝ/ΛΟΥ 74 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΟΗΣ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΒΟΥΤΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 16

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 105 - ΦΑΒΙΕΡΟΥ

02:00 πμ - πρωί

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 105 - ΦΑΒΙΕΡΟΥ

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8-ΜΕΤ/ΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΟΒΡΥΑΤΗΛ.: 2610-523.261

ΔΥΜΗ

8:00-21:00

ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22221

21:00-πρωί

ΚΑΡΑΒΟΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 57 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23700

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.

ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5ΤΗΛ.: 26920-22.506

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 110 & ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΤΗΛ.: 2615-502.642

ΡΙΟΥ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΣΠΥΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΑΙΝΟΥΤΗΛ.: 2610-991.102

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 01/04/2018 09:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/481314

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