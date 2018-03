Το Pepper την Τετάρτη συμμετέχει στην παγκόσμια γιορτή της γαλλικής γαστρονομίας, με ένα σπέσιαλ μενού!

Το Pepper την ΤΕΤΑΡΤΗ 21 Mαρτιου συμετέχει στην παγκοσμια γιορτη της γαλλικης γαστρονομιας με ένα μενού του Σεφ Ανδρέα Βανδώρου με άρωμα Γαλλίας!



Καποια πιάτα του μενού: Γαλική κρεμμυδόσουπα , Πάπια σοτέ με σάλτσα ροδιού, Μιλφέιγ.

Στην όμορφη σάλα του στον πεζόδρομο της Πουκεβίλ!

ΓΑΛΛΙΚΟ ΜΕΝΟΥ 21ης Μαρτίου 2018 / MENU FRANÇAIS du 21 mars 2018

Ορεκτικό / Entrée / Starter

GR Κρεµµυδόσουπα FR Soupe à l’oignon EN Onion soup *

* * GR Πράσινη σαλάτα µε γαρίδες, ψητό καµαµπέρ και φρούτα του δάσους FR Salade verte aux crevettes, camembert rôti aux fruits rouges EN Green salad with shrimp, roasted camembert and forest fruits

Κυρίως πιάτα / Plat(s) / Main course(s)

GR Στήθος πάπιας σοτέ µε λαχανικά και σάλτσα ροδιού FR Magret de canard sauté aux légumes et sa sauce à la grenade EN Breast duck sote with vegetables and pomegranate sauce * * *

GR Μαριναρισµένο συκώτι µοσχαρίσιο µε καραµελωµένα κρεµµύδια και σος µελιού FR Foie de veau mariné, oignons caramélisés, sauce au miel EN Marinated beef liver with caramelized onions and honey

Επιλογή τυριών / Fromage(s) / Cheese course

GR Πλατό τυριών µε ροκφόρ, σεβρ, µπρι , καµαµπέρ, ξηρούς καρπούς και µαρµελάδα σύκο FR Plateau de fromages : roquefort, chèvre, brie, camembert, fruits secs et confiture de figue EN Flat with rococo, sevre, bri, camembert, nuts and fig jam

Επιδόρπιο / Dessert

GR Μιλφέιγ FR Mille-feuille EN Mille-feuille

Τιµή /Prix / Price : 35€

(συμπεριλάμβάνει το κρασί / vin compris / wine included)