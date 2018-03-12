Εφυγαν απο τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 13 Μαρτίου

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟ - ΕΤΩΝ 81
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-3-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΦΙΛΙΩ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΟΛΛΙΑ,ΘΕΩΝΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΤΟΥΛΑ,
ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΠΑΝΤΕΛΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΥΡΟΣ,ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΜΠΙΜΠΑ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,ΝΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ,
ΑΝΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΙΑΜΑΝΤΩ,ΙΩΑΝΝΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Μιχαήλ Παπαδιονυσίου
Γεωργίου Παπανδρέου 73 Πάτρα, τηλ.: 261 034 2446
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