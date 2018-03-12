Εφυγαν απο τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 13 Μαρτίου

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Εφυγαν απο τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 13 Μαρτίου Κηδείες - Πένθη
 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟ - ΕΤΩΝ 81

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-3-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ  11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : ΔΙΑΜΑΝΤΩ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΦΙΛΙΩ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΟΛΛΙΑ,ΘΕΩΝΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΤΟΥΛΑ,

ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΠΑΝΤΕΛΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΥΡΟΣ,ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΜΠΙΜΠΑ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,ΝΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ,

ΑΝΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΙΑΜΑΝΤΩ,ΙΩΑΝΝΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών Μιχαήλ Παπαδιονυσίου
Γεωργίου Παπανδρέου 73 Πάτρα, τηλ.: 261 034 2446
[email protected] 6974761782/697476183

 

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 12/03/2018 14:11

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/479070

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