Ο Νταγκ Τζόουνς είναι ο πιο διάσημος ηθοποιός, τον οποίο δεν έχει δει κανείς

Ο Νταγκ Τζόουνς (Doug Jones) έχτισε καριέρα ηθοποιού κρυμμένος πίσω από μία μάσκα. Εδώ και 30 χρόνια υποδύεται τέρατα.

Ήταν ο Χλωμός Άνθρωπος στον «Λαβύρινθο του Πάνα» του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, ο «Abe Sapien» στο «Hellboy» και είναι ο πρωταγωνιστής, το αμφίβιο ανθρωποειδές στην ταινία «Η Μορφή του Νερού – The Shape Of Water» επίσης του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο που κέρδισε τέσσερα βραβεία Όσκαρ, ανάμεσα τους και καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας.

Ο 57χρονος Αμερικανός καλλιτέχνης Νταγκ Τζόουνς έχει μια μακρά καριέρα στο Χόλιγουντ, έχει συμμετάσχει σε περίπου 160 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, όμως ελάχιστοι γνωρίζουν το πραγματικό του πρόσωπο, το οποίο από το 1987 είναι κρυμμένο σε μάσκες από λάτεξ ή σιλικόνη.

"Δεν είναι τα πάντα στα λόγια. Για μένα η υποκριτική είναι αποκλειστικά μια σωματική εμπειρία. Οι λέξεις μπορούν να εξαπατήσουν, αλλά η λάμψη του ματιού δεν ψεύδεται ποτέ. Τα τέρατα έχουν γίνει εδώ και πολύ καιρό μέρος του εαυτού μου, αλλά η ταινία "The Shape of Water" με φόβισε περισσότερο γιατί έπρεπε να ενσωματώσω ένα τέρας και έναν ερωτευμένο ήρωα" τόνισε ο Τζόουνς σημειώνοντας ότι υπήρχε και ερωτική σκηνή με την πρωταγωνίστρια.

"Αλλά εμπιστεύομαι τον Ντελ Τόρο ως σκηνοθέτη τόσο πολύ και συμφώνησα" δήλωσε ο Τζόουνς για την έβδομη συνεργασία του με τον δημιουργό.

Ο Νταγκ Τζόουνς ήταν επίσης ο φανταστικός υπερήρωας Silver Surfer στην ταινία "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer", ο αρχηγός των The Gentlemen στην τηλεοπτική σειρά "Buffy, the Vampire Slayer" και o «Αδύνατος Κλόουν» στο φιλμ «Batman returns" (Ο Μπάτμαν Επιστρέφει).

Πηγή: ΑΠΕ