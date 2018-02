All we need is love ...και στην κουζίνα - Δύο ερωτικά γλυκά συνοδεία σαμπάνιας για τον Άγιο Βαλεντίνο

ΚΑΡΔΙΕΣ & ΣΑΜΠΑΝΙΑ!

Ο Βαλεντίνος, σύμφωνα με τον θρύλο, υπήρξε ιερωμένος του 3ου αιώνα, ο οποίος σε πείσμα των αυτοκρατορικών διαταγών δεχόταν να παντρέψει νεαρούς στην ηλικία ερωτευμένους, γλιτώνοντας με αυτό τον τρόπο τους άρρενες από τη στρατιωτική θητεία. Με άλλα λόγια, επρόκειτο για πραγματικό προστάτη των ερωτευμένων και των αντιρρησιών συνείδησης, θα λέγαμε σήμερα! Ένας άλλος θρύλος λέει ότι όσο καιρό ο Βαλεντίνος ήταν μέσα στη φυλακή, αρνούμενος να αποκηρύξει την πίστη του, ερωτεύτηκε την τυφλή κόρη του δεσμοφύλακά του, στην οποία μάλιστα έστειλε κι ένα γράμμα με την υπογραφή: Με αγάπη από τον Βαλεντίνο σου.

Σας προτείνω δύο «ερωτικά» γλυκά σοκολάτας και κρέμας για να τα φτιάξετε σήμερα. Τα δύο από τα τρία τους συστατικά τα αγοράζετε, οπότε τα ετοιμάζετε πολύ εύκολα.

Συνοδεύστε τα με τις δύο προτάσεις αφρωδών οίνων. Ένα φρέσκο γεμάτο γαργαλιστικές φυσαλίδες ή μια «σαμπάνια» με αρώματα βανίλιας και αμυγδάλων!

Φορέστε τα καλά σας, χαμηλώστε τα φώτα, διαλέξτε ωραία μουσική, γεμίστε τα ποτήρια σας, γιατί… All we need is Love! ! !

ΚΑΡΔΙΕΣ AΠΟ ΚΕΙΚ ME ΓΕΜΙΣΗ ΚΡΕΜΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ



Χρόνος Προετοιμασίας: 30 ′- Εύκολη

ΥΛΙΚΑ

Για την κρέμα αμυγδάλου

• 0.125 Kg Αλεύρι αμυγδάλου

• 0.125 Kg Ζάχαρη άχνη

• 0.125 Kg Βούτυρο Αγελαδινό

• 0.010 Kg Ρούμι

• 0.125 Kg Αυγό

Για το κέικ

1 κέικ (η κλασσική συνταγή) ψημένο σε τετράγωνη φόρμα ή 2 δίσκους παντεσπάνι

Για την επικάλυψη

Ζάχαρη άχνη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Για την κρέμα αμυγδάλου

Όλα τα υλικά είναι σημαντικό να έχουν την θερμοκρασία δωματίου. Κόβουμε το βούτυρο σε κομματάκια και τα αφήνουμε να μαλακώσουν πολύ σε θερμοκρασία δωματίου

Σε ένα μπωλ ανακατεύουμε το βούτυρο και την αμυγδαλόσκονη, προσθέτουμε τα αυγά και το ρούμι.

Χτυπάμε με το σύρμα ή στο μίξερ μέχρι να έχουμε μια κρέμα αφράτη. Καλύπτουμε με νάϋλον κατ’ ευθείαν επάνω στην επιφάνεια της κρέμας και την βάζουμε στο ψυγείο.

Για την συναρμολόγηση του γλυκού μας

Με μια κουπάτ σε σχήμα καρδιάς κόβουμε το κέικ μας. Αλείφουμε λίγη από την κρέμα μας σε ένα κεκάκι και σκεπάζουμε με ένα δεύτερο από πάνω. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζουμε φτιάχνοντας «σαντουιτσάκια».

Πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη.

Μπορούμε να το συνοδεύουμε με μια όχι πολύ γλυκιά σαντιγύ ή κρέμα ανγκλέζ.

*Αναμειγνύουμε ένα φλιτζάνι τσαγιού μαρμελάδα φράουλα ή ανάμεικτα φρούτα του δάσους, με ¾ φλ. νερό, τα οποία βράζουμε κάποια λεπτά για να συμπυκνωθούν και στο τέλος εάν θέλουμε προσθέτουμε μία κουταλιά της σούπας ρούμι.

ΚΑΡΔΙΕΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΙ ΡΟΥΜΙ



ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ (για μια καρδιά 13εκ.)

1 έτοιμη βάση για τούρτα με γεύση βανίλιας

200 γρ. Σαντιγύ

2 κ.σ. Κακάο

75 γρ. κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά

100 γρ. Κουβερτούρα πραλίνα τεμαχισμένη

Χυμό από ένα πορτοκάλι

1 σφηνάκι ρούμι

Λίγες ροδέλες φρουί γλασέ πορτοκάλι ή πορτοκάλι φρέσκο.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Βάζουμε σε ένα λεπτό μικρό σουρωτήρι το κακάο και ενσωματώνουμε σιγά-σιγά στην σαντιγί.

Ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος σε ένα κατσαρολάκι και μόλις ζεσταθεί (όχι να κάψει) την ρίχνουμε επάνω στην τεμαχισμένη κουβερτούρα.

Αφήνουμε την σος να κρυώσει και όχι να σφίξει. Στύβουμε το πορτοκάλι και προσθέτουμε το ρούμι.

Με το τσέρκι κόβουμε τρείς καρδιές από τα δύο παντεσπάνια.

Ραντίζουμε με το χυμό πορτοκαλιού τις καρδιές έτσι ώστε να μαλακώσουν. Απλώνουμε στην μία καρδιά μία στρώση σαντιγί και μερικά κομματάκια φρουί γλασέ. Από πάνω τοποθετούμε την δεύτερη καρδιά και επαναλαμβάνουμε την διαδικασία, σαντιγί –φρουι γλασέ.

Σκεπάζουμε με το τρίτο παντεσπάνι, ρίχνουμε την σος σοκολάτας σιγά σιγά για να απορροφάται και όταν τελειώσουμε στολίζουμε από πάνω με φέτες πορτοκαλιού και ξύσμα από πορτοκάλι.

TIPS

Χρησιμοποιήστε εάν θέλετε κουπάτ σε σχήμα καρδιάς (8 εκ. ή 10 εκ.) για να φτιάξετε περισσότερες καρδιές.

Γιορτάστε με τον Βαλεντίνο ή την Βαλεντίνα σας πίνοντας ένα ποτήρι αφρώδους οίνου.

Διαλέξτε την DEBINA, εκδοχή του PROSECCO, για να συνοδεύσετε τις καρδιές αμυγδάλου ή την POÉME, ζυμωμένη με την μέθοδο της παραδοσιακής σαμπάνιας, για τις καρδιές σοκολάτας.

Ένα κρασί λαμπερό ,που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις γαλλικές σαμπάνιες.

«Λευκό φυσικό αφρώδες κρασί, με κρυστάλλινη διαύγεια που παράγεται από τη δημοφιλή ποικιλία Ντεμπίνα της Ζίτσας με την παραδοσιακή μέθοδο σαμπάνιας, γεγονός που του προσδίδει έναν πολύπλοκο και πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα».

Ένα αφρώδες που μοσχοβολάει εσπεριδοειδή.

«Αρώματα φρούτων και λεμονανθών καθώς και γοητευτικές ευωδιές ζύμης και ξηρών καρπών κατακλύζουν το ποτήρι. Είναι η ιδανική επιλογή για κάθε ξεχωριστή στιγμή και κάθε λογής εκλεκτά εδέσματα.

Η POÈME, η αδιαμφισβήτητη πρωταγωνίστρια της εξαιρετικής συλλογής Αφρωδών οίνων του κτήματος Γκλίναβος και κυκλοφορεί και σε περιορισμένο αριθμό φιαλών παλαιότερων ετών».