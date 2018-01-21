Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018

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ΚΗΔΕΙΑ

 

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΒΑΣ. ΚΑΛΑΜΑΚΗ

ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-1-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΡΗΓΟΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΑΜΑΚΗ,  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΪΛΑΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ  ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΚΡΙΒΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΘΗΝΑ,ΑΘΗΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

 

 

ΚΗΔΕΙΑ

 

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΣ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 81

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΤΕΥΡΑ 22-1-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ  11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  ΛΕΥΚΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ :  ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 21/01/2018 14:31

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/472801

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