Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΒΑΣ. ΚΑΛΑΜΑΚΗ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-1-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΡΗΓΟΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΑΜΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΪΛΑΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΚΡΙΒΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΘΗΝΑ,ΑΘΗΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΣ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 81
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΤΕΥΡΑ 22-1-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]