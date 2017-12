"AFTER CHRISTMAS PARTY" ΤΡΙΤΗ ΒΡΑΔΑΚΙ ΑΠΟ ΧΑΡΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ DISTINTO MALL

Την επομένη των Χριστουγέννων, Tρίτη 26/2 στις 8 μ.μ. το καθιερωμένο και πάντα λαμπερό After Christmas Party του event expert Χάρη Παναγόπουλου, μεταφέρεται για πρώτη φορά στην καρδιά της εμπορικής Πάτρας και συγκεκριμένα στο δημοφιλές και πολυσύχναστο Distinto Mall της στοάς Κόλλα. Σε απόλυτα γιορτινό κλίμα και με dj το Romanos Papanikolaou, προβλέπεται να προκληθεί η πιο χαρούμενη, νεανική κοσμοπλημμύρα που διψάει για χορό.

Πρόκειται για την πρώτη συνεργασία του Χάρη Παναγόπουλου με το Distinto, το οποίο επίσης ξέρει καλά από επιτυχημένα πάρτι με εγγυημένη απήχηση και άρτια διοργάνωση. Εμβλημα της εκδήλωσης ο «Καρυοθραύστης» που όπως μαθαίνουμε θα δεσπόσει και στο ντεκόρ. Μετά τα παραδοσιακά τραπέζια της παραμονής και ανήμερα των Χριστουγέννων αφεθείτε σε κάτι πιο… ανάστατα διασκεδαστικό και… κάψτε θερμίδες απολαμβάνοντας τα πιο ξεσηκωτικά άσματα. Θα είναι όλοι εκεί, στο ανανεωμένο, πολλά υποσχόμενο ραντεβού της εορταστικής ατζέντας. All i want for Christmas is you που λένε.