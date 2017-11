Ο Δημήτρης Nανόπουλος μιλά στο thebest.gr λίγο πριν την αποψινή του ομιλία στην Πάτρα: "Στολίδι η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου"

Στην Πάτρα θα βρεθεί απόψε ο κορυφαίος Έλληνας αστροφυσικός Δημήτρης Νανόπουλος καθώς θα μιλήσει στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί για τα 40χρόνια της Ιατρικής σχολή του Πανεπιστημίου. To τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Distinguished Professor of High Energy Physics, Texas A&M, University, USA, θα εκφωνήσει την κεντρική ομίλια της εκδήλωσης με τίτλο: «Φυσική και Ιατρική».

Λίγο πριν την εκδήλωσε μίλησε στο thebest.gr για την παρουσία του σε αυτή.

"Σήμερα θα πραγματοποιηθεί μία σημαντική εκδήλωση στην Πάτρα για 40 χρόνια της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου. Πρόκειται για μία σχολή που είναι στολίδι, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση καθώς έχει παρουσιάσει σημαντικό έργο" ανέφερε χαρακτηριστικά.

"Αν και δεν έχω κάποια ειδική σχέση με την Πάτρα, την έχω επισκεφθεί πολλές φορές αφού πρόκειται για μία από τις ομορφότερες πόλεις που είναι και πολιτιστικό κέντρο. Το Πανεπιστήμιο της έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην θέση που κατέχει η πόλη" εξήγησε ο Δημήτρης Νανόπουλος.

Τέλος, τόνισε ότι ήταν μεγάλη τιμή να είναι ομιλητής στη συγκεκριμένη εκδήλωση και ότι αποδέχθηκε την πρόσκληση χωρίς δεύτερη σκέψη.

* Η επετειακή εκδήλωσηθα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017 (ώρα: 19.00), στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο. Η τελετή θα ολοκληρωθεί με μουσική παρέμβαση από την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων.

Οι πρώτοι καθηγητές

Να σημειωθεί ότι οι πρώτοι γιατροί στο Τμήμα Ιατρικής ήταν οι: Μιχαήλ Μαραγκουδάκης, Ιωάννης Ανδρουλάκης, Γεώργιος Δημητρακόπουλος, Διονύσης Μπονίκος, Ξενοφών - Γεράσιμος Κονδάκης, Νικόλαος Μπεράτης, Απόστολος Βαγενάκης, Ιωάννης Δημόπουλος, Εμμανούηλ Μπεχράκης.